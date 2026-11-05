Đại biểu dự Đại hội Phật giáo dâng hương, dâng hoa tưởng niệm

Đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường đi bộ Nguyễn Huệ vào sáng 5/11.

Tham dự có lãnh đạo Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự cùng các đại biểu. Đoàn thành kính tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân, tiếp nối truyền thống Phật giáo đồng hành cùng dân tộc.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn (bìa phải) dâng hương tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức vào sáng 5/11.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho biết, công tác nhân sự tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2026 - 2031) đặc biệt chú trọng đến tinh thần đoàn kết, hòa hợp, kế thừa và phát triển. Đại hội lần thứ X là dịp đánh giá kết quả hoạt động Phật sự, xác định phương hướng nhiệm kỳ mới và kiện toàn nhân sự Giáo hội. Đại hội hướng đến phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng nguyện vọng của tăng ni, Phật tử và tiếp tục đồng hành cùng dân tộc.

Hoạt động dâng hương, dân hoa mở đầu chương trình Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Huỳnh Gia Giang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bàn Cờ, cho biết, lãnh đạo địa phương và bà con Phật tử vui mừng, phấn khởi chào đón Đại hội. Địa phương tạo điều kiện thuận lợi để bà con tham gia các hoạt động, thể hiện niềm hoan hỉ trước sự kiện của Giáo hội.

Đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức tại Đài tưởng niệm trên đường Cách Mạng Tháng Tám.

Ông Giang mong muốn thời gian tới, địa phương và Phật giáo TP Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp tổ chức những hoạt động thiết thực, vận động Phật tử chung tay xây dựng đất nước, chăm lo đồng bào và Phật tử còn khó khăn, góp phần xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức tại Đài tưởng niệm trên đường Cách Mạng Tháng Tám.

Theo chương trình, chiều 5/11, sẽ diễn ra triển lãm thành tựu Giáo hội tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở TP Hồ Chí Minh (xã Bình Lợi); thiền trà và dâng pháp phục tại Thư viện Trí Quảng.

Sáng 6/11, Học viện tổ chức Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội, tiếp đó là hội nghị hai Hội đồng kỳ cuối nhiệm kỳ IX. Chiều cùng ngày, phiên làm việc thứ nhất xem xét báo cáo Phật sự, phương hướng nhiệm kỳ mới và nhân sự khóa X. Buổi tối có lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an.

Đoàn đại biểu thực hiện nghi thức dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 7/11, Đại hội dự kiến khai mạc chính thức lúc 7 giờ 30 phút, công bố kết quả nhân sự và ra mắt hai Hội đồng khóa X. Phiên bế mạc buổi chiều xem xét Hiến chương tu chỉnh lần thứ 8, khen thưởng và thực hiện nghi thức tấn phong giáo phẩm.

Các đại biểu bày tỏ lòng tri ân Bồ tát Thích Quảng Đức trước thềm Đại hội.

Khu vực Công viên Tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức được khởi công năm 2007, khánh thành ngày 18/9/2010, gần nơi Ngài vị pháp thiêu thân năm 1963.

Chư tôn đức tham dự lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 5/11.

Chư tôn đức cùng Phật tử chụp ảnh lưu niệm trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo chương trình, chiều 5/11 diễn ra triển lãm thành tựu Giáo hội tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở TP Hồ Chí Minh, xã Bình Lợi; thiền trà và dâng pháp phục tại Thư viện Trí Quảng.