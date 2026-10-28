Đại biểu Đỗ Đức Hiển: Cần tháo gỡ vướng mắc trong quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Làm rõ quy định cấm người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán làm việc ở 2 tổ chức

Góp ý điểm a khoản 3 Điều 98, đại biểu Đỗ Đức Hiển cho biết dự thảo quy định người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán không được đồng thời làm việc cho từ hai tổ chức sử dụng người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán trở lên.

So với luật hiện hành, dự thảo mở rộng phạm vi áp dụng, không chỉ bao gồm các tổ chức kinh doanh chứng khoán mà còn có những tổ chức khác mà vị trí việc làm theo quy định pháp luật yêu cầu chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Theo cơ quan soạn thảo, thay đổi này nhằm cân bằng yêu cầu quản lý, phòng ngừa xung đột lợi ích với quyền và lợi ích hợp pháp của người được cấp chứng chỉ.

Đại biểu Đỗ Đức Hiển (Đoàn ĐBQH TP HCM) phát biểu tại phiên thảo luận ở hội trường.

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng trên thực tế, một số người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán chỉ đảm nhiệm chức danh quản trị, kiểm soát tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ hoặc công ty đầu tư chứng khoán, không trực tiếp thực hiện nghiệp vụ chứng khoán. Những người này có thể đồng thời làm việc tại nhiều tổ chức mà không nhất thiết phát sinh xung đột lợi ích từ hoạt động hành nghề.

Vì vậy, đại biểu đề nghị cân nhắc loại trừ trường hợp người giữ chức danh quản trị, kiểm soát khỏi quy định hạn chế nêu trên. Cách điều chỉnh này cũng bảo đảm thống nhất với điểm c khoản 3 Điều 97 của dự thảo, trong đó thời gian không làm việc không bao gồm thời gian giữ các chức danh thành viên HĐQT, HĐTV, Chủ tịch công ty, thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên. Theo đại biểu, cần tập trung kiểm soát xung đột lợi ích đối với người trực tiếp hành nghề chứng khoán.

Tạo thuận lợi cho hoạt động của quỹ và nhà đầu tư ủy thác

Đối với khoản 3 Điều 102, đại biểu Đỗ Đức Hiển đề nghị làm rõ yêu cầu triệu tập Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán hằng năm trong trường hợp Điều lệ quỹ đã giao Ban đại diện quỹ quyết định các vấn đề thường niên, như báo cáo tài chính, tài sản, hoạt động của quỹ và lựa chọn tổ chức kiểm toán, tổ chức định giá độc lập.

Theo đại biểu, nếu không phát sinh nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội nhà đầu tư thì không nhất thiết phải tổ chức họp thường niên. Quy định linh hoạt hơn sẽ giúp giảm chi phí vận hành, đặc biệt đối với quỹ mở có số lượng lớn nhà đầu tư cá nhân. Trường hợp vẫn yêu cầu họp hằng năm, cần có quy định phù hợp để tránh hình thức, kém hiệu quả.

Góp ý khoản 1 Điều 11 về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đại biểu cho biết pháp luật hiện hành cho phép cá nhân ủy thác cho công ty quản lý quỹ thực hiện việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán và tài sản khác. Tuy nhiên, dù quyết định đầu tư do công ty quản lý quỹ thực hiện, cá nhân ủy thác vẫn không được coi là nhà đầu tư chuyên nghiệp, nên phải chịu các hạn chế tương tự trường hợp tự đầu tư, trong đó có quy định về mua, giao dịch, chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Đại biểu đề nghị bổ sung quy định cho phép cá nhân ủy thác quản lý danh mục đầu tư theo hợp đồng với công ty quản lý quỹ được áp dụng quy định dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp đối với tài sản ủy thác.

Để kiểm soát rủi ro, cơ chế này chỉ nên áp dụng khi hợp đồng ủy thác trao toàn quyền quyết định đầu tư cho công ty quản lý quỹ, không áp dụng với tài khoản mà nhà đầu tư tự đặt lệnh, đồng thời quy định ngưỡng giá trị tài sản ủy thác tối thiểu theo quy định của Chính phủ.