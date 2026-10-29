Đại biểu đề xuất miễn thuế TNDN cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 3 năm kể từ khi có lãi

Góp ý vào dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa chiều 29/10, đại biểu Nguyễn Hữu Toàn (đoàn Lai Châu) cho rằng, dự thảo nêu miễn thuế TNDN cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 3 năm kể từ khi doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Tuy nhiên, khi mới bắt đầu khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa rất khó có ngay lợi nhuận.

“Để bảo đảm việc hỗ trợ thực chất, hỗ trợ là để doanh nghiệp phát triển lớn lên, tôi đề nghị hỗ trợ 3 năm kể từ năm đầu tiên doanh nghiệp có lợi nhuận”, ông Toàn kiến nghị.

Cùng quan điểm, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (đoàn Lâm Đồng) cho rằng, việc miễn thuế chỉ mang lại lợi ích tài chính trực tiếp khi doanh nghiệp có số thuế đáng lẽ phải nộp. Đối với doanh nghiệp chưa phát sinh nghĩa vụ thuế trong những năm đầu, chính sách miễn thuế không trực tiếp cải thiện dòng tiền.

Đại biểu Đào Chí Nghĩa.

Vì vậy, đại biểu đề nghị ban soạn thảo đánh giá hiệu quả chính sách không chỉ căn cứ vào số lượng doanh nghiệp thuộc diện được miễn thuế và tổng số thuế được miễn, mà cần làm rõ tỷ lệ doanh nghiệp thực sự phát sinh lợi ích, mức ưu đãi thực nhận và sự khác biệt giữa các nhóm doanh nghiệp theo ngành nghề, đặc điểm đầu tư và thời gian phát sinh nghĩa vụ thuế.

Đồng tình với chủ trương miễn thuế TNDN cho doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, cho rằng cần thực tế hơn.

Theo đại biểu Nguyễn Văn Thân, quy định này nên được sửa đổi theo hướng doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn thuế TNDN trong 3 năm kể từ khi có lợi nhuận, nhưng không quá 5 năm kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. “Đây vừa là động lực, vừa là áp lực đối với doanh nghiệp”, đại biểu Thân nêu rõ.

Đại biểu Nguyễn Văn Thân.

Đại biểu Đào Chí Nghĩa (Cần Thơ) cũng cho rằng, quy định miễn thuế TNDN trong 3 năm kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu chưa bảo đảm doanh nghiệp được hưởng ưu đãi trong giai đoạn thực sự phát sinh thu nhập chịu thuế.

“Doanh nghiệp mất nhiều năm đầu tư chưa có lãi có thể hết thời gian ưu đãi trước khi phát sinh thu nhập chịu thuế”, ông Nghĩa nói.

Đại biểu Đào Chí Nghĩa đề nghị nghiên cứu thời điểm ưu đãi gắn với năm đầu phát sinh thu nhập chịu thuế, đồng thời đặt giới hạn tính từ ngày đăng ký lần đầu. Ông cũng đề nghị quy định rõ các trường hợp tổ chức lại, chia tách, chuyển đổi hoặc có quan hệ liên kết để ngăn ngừa việc lợi dụng chính sách.

Về ngưỡng doanh thu áp dụng phương pháp kê khai thuế đơn giản, đại biểu Nguyễn Văn Thân nhất trí cần xác định rõ ngay trong luật ngưỡng doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm được áp dụng phương pháp kê khai thuế tối giản, đồng thời giao Chính phủ quyết định điều chỉnh mức doanh thu này phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội qua từng thời kỳ.

Tuy nhiên, đại biểu Thân đề nghị quy định rõ trong luật theo hướng điều chỉnh mức doanh thu tăng lên nhưng không thấp hơn 10 tỷ đồng/năm. “Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để khẳng định sự hỗ trợ của nhà nước trong quá trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa”, ông Thân nhấn mạnh.

Trước đó, báo cáo Thẩm tra dự án Luật, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị định hướng, bổ sung nguyên tắc doanh nghiệp vừa và nhỏ đáp ứng cùng điều kiện về ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn được hưởng ưu đãi không thấp hơn doanh nghiệp khác, không đặt ngưỡng quy mô làm rào cản. Nghiên cứu miễn thuế TNDN 2-3 năm từ năm đầu tiên phát sinh doanh thu chịu thuế, nhiều ý kiến đề nghị cân nhắc khoản 5 Điều 9 nếu chỉ dẫn chiếu quy định đã có sẵn.