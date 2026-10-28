Đại biểu đề nghị làm rõ nguyên tắc xác định giá chuyển nhượng nhà ở xã hội sau 5 năm

Phát biểu thảo luận, đại biểu Nguyễn Khánh Vũ (Đoàn Quảng Trị) đề nghị quy định rõ thời hạn chủ đầu tư phải nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà là không quá 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà, trừ trường hợp người mua tự làm thủ tục.

Đại biểu Nguyễn Khánh Vũ (Đoàn Quảng Trị). Ảnh: Media Quốc hội.

Dẫn chứng tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận cho người dân vẫn kéo dài tại TP.HCM, đại biểu cho rằng, nếu không quy định thời hạn cụ thể, người mua nhà có thể phải chờ đợi lâu mà không có căn cứ yêu cầu chủ đầu tư nộp hồ sơ. Vì vậy, cần bổ sung quy định chủ đầu tư phải nộp hồ sơ trong thời hạn không quá 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà; nếu chậm trễ gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Về bán lại nhà ở xã hội, đại biểu tán thành quy định theo hướng sau 5 năm kể từ ngày thanh toán đủ tiền, người mua chỉ được bán lại cho đối tượng đủ điều kiện. Quy định này giúp nhà ở xã hội đến đúng đối tượng, ngăn chặn việc trục lợi chính sách.

Tuy nhiên, dự thảo Luật chưa quy định chuyển tiếp đối với người đã mua nhà theo pháp luật hiện hành nhưng chưa bán lại, chỉ xử lý trường hợp đang thực hiện thủ tục bán lại dở dang.

Vì vậy, đại biểu đề nghị thời hạn chuyển tiếp cần được xác định ngay trong luật để tránh áp dụng không thống nhất, phát sinh tranh chấp, khiếu nại.

Đại biểu Thạch Phước Bình (Đoàn Vĩnh Long). Ảnh: Media Quốc hội.

Cùng góp ý về nội dung này, đại biểu Thạch Phước Bình (Đoàn Vĩnh Long) đề nghị cân nhắc quy định bán lại nhà ở xã hội để hài hòa giữa mục tiêu chống đầu cơ và bảo đảm quyền tài sản của người mua.

Theo dự thảo Luật, trong 5 năm kể từ ngày thanh toán đủ tiền, nhà ở xã hội chỉ được bán lại cho chủ đầu tư hoặc người thuộc diện được mua nhà ở xã hội với giá tối đa bằng giá mua ban đầu. Sau 5 năm, người mua chỉ được chuyển nhượng cho đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội nếu đã có giấy chứng nhận.

Đại biểu đề nghị làm rõ nguyên tắc xác định giá bán lại sau 5 năm. Nếu hoàn toàn theo giá thị trường, người thuộc diện chính sách có thể không đủ khả năng mua; nhưng nếu khống chế giá quá thấp sẽ hạn chế quyền tài sản của chủ sở hữu.

Đại biểu cũng đề nghị nghiên cứu cơ chế để chủ đầu tư, Quỹ nhà ở hoặc tổ chức được Nhà nước giao nhiệm vụ có quyền ưu tiên mua lại, giúp nhà ở quay trở lại quỹ nhà chính sách minh bạch. Đồng thời, cần có quy định chuyển tiếp, tránh hồi tố bất lợi đối với quyền tài sản đã được xác lập hợp pháp.

Đại biểu Võ Hoàng Ngân (Đoàn TP.HCM). Ảnh: Media Quốc hội.

Liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi người mua nhà, đại biểu Võ Hoàng Ngân (Đoàn TP.HCM) đề nghị bổ sung cơ chế xử lý khi chủ đầu tư vi phạm nghĩa vụ.

Theo đại biểu, thực tế tại TP.HCM có nhiều trường hợp người dân đã thanh toán đầy đủ tiền mua nhà, nhận bàn giao căn hộ và sinh sống ổn định nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận do chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, còn thế chấp tài sản hoặc vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện dự án.

Bất cập là người mua đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng nhưng vẫn phải gánh chịu hậu quả từ những vi phạm của chủ đầu tư. Vì vậy, đại biểu đề nghị bổ sung cơ chế xác định rõ trách nhiệm, thời hạn khắc phục vi phạm của chủ đầu tư và trách nhiệm phối hợp giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền.

Đối với căn hộ đã đủ điều kiện pháp lý, không có tranh chấp và không bị ràng buộc bởi các biện pháp bảo đảm hoặc hạn chế giao dịch, đại biểu đề nghị nghiên cứu cơ chế giải quyết riêng, không để quyền lợi của người mua tiếp tục bị đình trệ chỉ vì những vi phạm chưa được khắc phục đối với phần dự án còn lại.