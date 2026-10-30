Đại biểu đề nghị có chính sách đãi ngộ phù hợp với viên chức cấp xã

Quốc hội Khóa XVI

Chiều 30/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước và kế hoạch đầu tư công.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi. Ảnh: QH

Khối lượng công việc lớn, chuyên môn cao

Thảo luận tại hội trường, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (Đoàn Vĩnh Long) đã phát biểu đóng góp ý kiến về xây dựng chế độ, chính sách phù hợp đối với đội ngũ viên chức làm việc tại cấp xã.

Theo đại biểu Yến Nhi, cần nhìn nhận đầy đủ vai trò của đội ngũ viên chức trong hoạt động của chính quyền cấp xã hiện nay.

Sau hơn 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp xã không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính mà còn trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và cung ứng dịch vụ công.

Đội ngũ viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập đảm nhiệm những lĩnh vực thiết yếu như văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông, nông nghiệp, môi trường, quản lý, di tu các công trình và dịch vụ công cộng.

Đây là lực lượng trực tiếp đưa chủ trương, chính sách vào cuộc sống, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dịch vụ công và mức độ hài lòng của người dân.

Nhiều viên chức hiện phải đảm nhận khối lượng công việc lớn, yêu cầu chuyên môn cao, trong khi điều kiện làm việc còn khó khăn và chịu tác động từ quá trình sắp xếp bộ máy. Vì vậy, cần quan tâm hơn đến chế độ, chính sách để đội ngũ này yên tâm công tác.

Đại biểu Yến Nhi đề nghị xem xét tương quan chính sách giữa cán bộ, công chức và viên chức cấp xã. Theo Nghị định 381/2026/NĐ-CP, phụ cấp công vụ của cán bộ, công chức cấp xã được điều chỉnh tăng lên 25%, nhưng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã không thuộc diện áp dụng.

Trong khi đó, viên chức cũng trực tiếp phục vụ người dân, đảm nhận công việc có yêu cầu chuyên môn và trách nhiệm cao. Đặc biệt, nhiều đơn vị sự nghiệp cấp xã không có nguồn thu để cải thiện thu nhập. Do đó, cần có chính sách đãi ngộ công bằng, hợp lý hơn đối với nhóm đối tượng này.

Các đại biểu làm việc tại hội trường. Ảnh: QH

3 kiến nghị chính sách

Từ đó, đại biểu Yến Nhi kiến nghị Chính phủ nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách phù hợp đối với viên chức làm việc tại cấp xã với 3 nội dung chính.

Thứ nhất, đề nghị nghiên cứu chế độ phụ cấp hoặc hỗ trợ phù hợp đối với viên chức cấp xã. Trước mắt cần đánh giá khả năng áp dụng phụ cấp đặc thù hoặc khoản hỗ trợ đối với những vị trí có khối lượng công việc lớn, yêu cầu chuyên môn cao, trực tiếp phục vụ người dân.

Việc xây dựng chính sách phải căn cứ vào tính chất công việc, mức độ trách nhiệm, thu nhập hiện có và khả năng cân đối ngân sách, xác định rõ đối tượng, điều kiện và mức hưởng.

Thứ hai, cần bảo đảm sự tương quan trong tổng thể chính sách tiền lương và thu nhập. Khi xây dựng và triển khai đề án cải cách chính sách tiền lương, đại biểu đề nghị Chính phủ đánh giá đồng thời chính sách đối với cán bộ, công chức và viên chức cấp xã trên cơ sở đối chiếu vị trí việc làm, trách nhiệm và điều kiện thực hiện nhiệm vụ.

Đối với những vị trí có tính chất công việc tương đương, cần nghiên cứu phương án bảo đảm tương quan thu nhập hợp lý.

Thứ ba, gắn chính sách đãi ngộ với nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả cung ứng dịch vụ công. Chính sách tiền lương, phụ cấp cần đi đôi với đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nghề nghiệp.

“Điều cần hướng tới không phải là áp dụng một mức phụ cấp giống nhau cho mỗi đối tượng, mà là xây dựng cơ chế đãi ngộ công bằng, có căn cứ, phản ánh đúng giá trị công việc, trách nhiệm và đóng góp của từng nhóm” – đại biểu Yến Nhi nhấn mạnh.