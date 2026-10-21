Đại biểu đề nghị chấn chỉnh quảng cáo sai sự thật, phản cảm và không phù hợp thời điểm phát sóng

Đại biểu Lê Thị Thuý Sen

Đại biểu đề nghị có công cụ quản lý thay thế, chấn chỉnh quảng cáo phản cảm

Thảo luận tại tổ, đại biểu Lê Thị Thúy Sen (Đoàn Hưng Yên) đề nghị bổ sung quy định về các hành vi bị cấm trong quảng cáo. Trong đó, đại biểu kiến nghị cấm niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ trong quảng cáo; cấm sử dụng đồng tiền Việt Nam để xé, vẽ, cắt, gấp làm sản phẩm quảng cáo.

Đại biểu cũng đề cập tình trạng quảng cáo không đúng sự thật, quảng cáo có nội dung phản cảm hoặc xuất hiện vào những thời điểm không phù hợp.

Dẫn chứng từ thực tế, đại biểu Lê Thị Thúy Sen nêu tình trạng quảng cáo băng vệ sinh, thuốc tẩy giun, thuốc đại tràng vào khung giờ ăn tối, hoặc lồng ghép quảng cáo thương mại vào những bản tin có nội dung buồn.

Từ những trường hợp này, đại biểu đề nghị nghiên cứu quy định về thời điểm và nội dung quảng cáo phù hợp, khắc phục tình trạng quảng cáo phản cảm, không phù hợp với bối cảnh phát sóng.

Đáng chú ý, đại biểu kiến nghị bổ sung nguyên tắc xuyên suốt trong Luật Quảng cáo, liên quan đến các Điều 8, 12, 13, 14 và 18, theo hướng hoạt động quảng cáo phải bảo đảm tính trung thực, khách quan, phù hợp với thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa Việt Nam.

Đại biểu Nguyễn Hoàng Trường (Đoàn Hà Nội) đồng tình với việc bãi bỏ quy hoạch quảng cáo ngoài trời nhằm bảo đảm thống nhất với Luật Quy hoạch, bởi loại quy hoạch này không thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia. Tuy nhiên, đại biểu lưu ý nếu bãi bỏ quy hoạch mà không có công cụ quản lý thay thế hiệu quả, hoạt động quảng cáo ngoài trời có thể phát sinh những bất cập.

Theo đại biểu, những vấn đề cần quan tâm là nguy cơ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, an toàn giao thông và che khuất tầm nhìn các di tích văn hóa. Trong khi đó, dự thảo chưa xác định rõ công cụ quản lý không gian quảng cáo thay thế, chẳng hạn quy chế quản lý kiến trúc, đề án vị trí tuyên truyền, cổ động trực quan hoặc quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành.

Từ thực tiễn Hà Nội, đại biểu Nguyễn Hoàng Trường cho biết thành phố đã phê duyệt quy hoạch quảng cáo ngoài trời và triển khai các đề án quản lý bảng, biển, màn hình LED kích thước lớn gắn với kiến trúc đô thị.

Nếu các quy hoạch này bị bãi bỏ ngay khi Luật có hiệu lực, doanh nghiệp đã trúng thầu vị trí quảng cáo có thể gặp vướng mắc trong việc xin cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo, bởi Điều 31 Luật Quảng cáo hiện hành vẫn căn cứ vào quy hoạch.

Để giải quyết vấn đề này, đại biểu đề nghị giao UBND cấp tỉnh ban hành “Quy chế quản lý phương tiện quảng cáo ngoài trời và vị trí không gian quảng cáo”, tích hợp trong quy chế quản lý kiến trúc đô thị, nông thôn của địa phương, làm căn cứ cấp phép xây dựng công trình quảng cáo.

Đồng thời, đại biểu kiến nghị bổ sung quy định chuyển tiếp tại Điều 8, cho phép các quy hoạch quảng cáo ngoài trời đã được phê duyệt tiếp tục áp dụng cho đến khi địa phương ban hành quy chế quản lý kiến trúc hoặc quy định thay thế, nhưng không quá ngày 31/12/2028.

Riêng đối với Hà Nội, đại biểu đề nghị khẳng định nguyên tắc ưu tiên thực hiện thẩm quyền đặc thù theo Luật Thủ đô và nghị quyết chuyên đề của HĐND thành phố trong quản lý vị trí, kích thước, hình thức quảng cáo ngoài trời tại các khu vực bảo vệ không gian văn hóa, bảo tồn di sản.

Bỏ giấy phép riêng, thay đổi cơ chế quản lý quảng cáo ngoài trời

Theo Tờ trình số 778/TTr-CP của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo và Luật Báo chí, việc sửa đổi nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh và tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn.

Đối với Luật Quảng cáo, dự thảo sửa đổi, bổ sung 11 trong tổng số 43 điều, tập trung vào hai nhóm nội dung chính: hoàn thiện quy định về hoạt động quảng cáo trên phát thanh, truyền hình và điều chỉnh cơ chế quản lý quảng cáo ngoài trời.

Cụ thể, Chính phủ đề xuất sửa đổi khoản 6 Điều 22 theo hướng bãi bỏ quy định cơ quan báo nói, báo hình phải được cấp giấy phép riêng khi sản xuất kênh chương trình chuyên quảng cáo. Hoạt động này sẽ được quản lý thống nhất theo pháp luật về báo chí, thông qua thủ tục cấp giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước.

Cùng với việc bãi bỏ thủ tục cấp phép riêng, dự thảo thay thế cụm từ “báo nói, báo hình” bằng “phát thanh, truyền hình” tại Điều 22 và Điều 26 Luật Quảng cáo, bảo đảm thống nhất với Luật Báo chí số 126/2025/QH15.

Một nội dung khác là đề xuất bãi bỏ các quy định liên quan đến quy hoạch quảng cáo ngoài trời để phù hợp với Luật Quy hoạch số 112/2025/QH15.

Thẩm tra dự án Luật, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cơ bản nhất trí với các nội dung sửa đổi. Đối với Luật Quảng cáo, cơ quan thẩm tra tán thành việc thay đổi công cụ quản lý quảng cáo ngoài trời thay thế quy hoạch, đồng thời thống nhất điều chỉnh thuật ngữ về phát thanh, truyền hình để phù hợp với Luật Báo chí năm 2025.

Bên cạnh đó, Ủy ban Văn hóa và Xã hội lưu ý cần tiếp tục nghiên cứu quy định về quảng cáo trong sách in, xuất bản phẩm điện tử để xem xét khi sửa đổi Luật Quảng cáo vào thời điểm phù hợp.

Về phạm vi sửa đổi chung, cơ quan thẩm tra ghi nhận dự thảo đã đưa ra khỏi phạm vi điều chỉnh 13 nội dung chính sách mới chưa được đánh giá tác động đầy đủ, tập trung vào những vấn đề đã rõ, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét.

Ủy ban cũng đề nghị tiếp tục rà soát các quy định chuyển tiếp, nhất là đối với hồ sơ thủ tục hành chính đang giải quyết, giấy phép và các quyết định đã được cấp trước khi Luật có hiệu lực, nhằm tránh phát sinh vướng mắc hoặc gián đoạn trong quá trình thực hiện.

Theo dự thảo, Luật dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/3/2027. Vì vậy, việc xử lý những thủ tục, giấy phép và cơ chế quản lý đang được áp dụng là một trong những nội dung được cơ quan thẩm tra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện.