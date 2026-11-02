Đại biểu đề nghị bổ sung chính sách ưu đãi phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh

Các đại biểu Quốc hội thống nhất với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thông suốt nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Đại biểu Nguyễn Trung Kiên (đoàn Đồng Nai) đề nghị, cần bổ sung chính sách ưu đãi đầu tư đối với phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh và công nghiệp lưỡng dụng để thống nhất với Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Theo đó, dự thảo luật cần bổ sung nội dung phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh; nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất sản phẩm trang thiết bị, vật tư kỹ thuật phục vụ quốc phòng, an ninh; phát triển công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và các sản phẩm công nghiệp lưỡng dụng phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ quốc phòng, an ninh.

Quang cảnh phiên họp Quốc hội. Ảnh: TRỌNG HẢI

Đồng thời, đại biểu đề nghị bổ sung cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với dự án thuộc lĩnh vực này, nhất là hỗ trợ nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao, đổi mới thiết bị và phát triển chuỗi cung ứng trong nước. Nghiên cứu bổ sung các dự án có quy mô, tính chất chiến lược trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh và công nghiệp lưỡng dụng vào nhóm được xem xét hưởng ưu đãi, hỗ trợ đặc biệt theo tiêu chí cụ thể.

Theo đại biểu Nguyễn Trung Kiên, bên cạnh những nhà đầu tư chân chính, hoạt động đầu tư cũng có thể bị một số tổ chức, cá nhân lợi dụng để che giấu chủ thể thực sự kiểm soát doanh nghiệp, hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp, thâu tóm tài sản, doanh nghiệp và quyền kiểm soát các lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm.

Các thủ đoạn có thể là nhờ người Việt Nam đứng tên thành lập doanh nghiệp, góp vốn hoặc mua cổ phần; sử dụng nhiều tầng doanh nghiệp trung gian để che giấu chủ sở hữu thực sự; chia nhỏ tỷ lệ sở hữu nhằm né tránh thủ tục thẩm tra; chuyển vốn qua nhiều tổ chức, cá nhân để che giấu nguồn gốc tài sản.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Trung Kiên (đoàn Đồng Nai) phát biểu. Ảnh: TRỌNG HẢI

Do đó, đại biểu đề nghị cần bổ sung cơ chế phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn tình trạng đầu tư núp bóng, đầu tư chui và lợi dụng hoạt động đầu tư để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Bổ sung quy định cơ quan có thẩm quyền được yêu cầu nhà đầu tư cung cấp, xác minh thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi, người thực sự kiểm soát tổ chức kinh tế, nguồn gốc vốn góp và các bên có liên quan. Đặc biệt đối với giao dịch tại địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm về quốc phòng, an ninh, cần có cơ chế kiểm soát đối với các trường hợp nhà đầu tư sử dụng người khác đứng tên, ủy quyền hoặc thông qua nhiều tầng tổ chức trung gian để che giấu quyền sở hữu và quyền kiểm soát thực tế.

Đại biểu Nguyễn Trung Kiên đề nghị bổ sung quy định về kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện dự án, không chỉ dừng ở khâu cấp phép ban đầu. Khi có sự thay đổi về chủ sở hữu hưởng lợi, tỷ lệ góp vốn, người kiểm soát thực tế, nguồn vốn hoặc mục tiêu dự án, nhà đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ kê khai, cập nhật thông tin theo quy định. Những biện pháp này được thiết kế trên cơ sở quản lý rủi ro có tiêu chí rõ ràng, tránh tạo thêm thủ tục gây cản trở trong hoạt động của nhà đầu tư chân chính.