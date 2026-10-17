Đại biểu dân tộc thiểu số Thái Nguyên học tập kinh nghiệm tại miền Trung

Đại biểu vùng dân tộc thiểu số tỉnh được giới thiệu về kinh nghiệm trồng cây măng lục trúc tại tỉnh Quảng Trị.

Trong hành trình, đoàn đã dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến, tỉnh Quảng Trị. Đoàn cũng đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị và Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Tại các tỉnh Thanh Hoá và Quảng Trị, đoàn đã tìm hiểu mô hình trồng mắc ca, sâm cát, măng lục trúc, trao đổi kinh nghiệm phát triển sản xuất và cách làm tại cơ sở. Từ đó, các đại biểu lựa chọn những cách làm phù hợp với điều kiện địa phương để chia sẻ, vận động bà con cùng thực hiện.

Đại biểu vùng dân tộc thiểu số học tập kinh nghiệm tại mô hình trồng sâm, trồng cây mắc ca tại tỉnh Thanh Hoá.

Chương trình cũng là dịp để các đại biểu giao lưu, gắn kết, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong vận động Nhân dân phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hoá, giúp đỡ hộ khó khăn và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.