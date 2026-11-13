Đại biểu chất vấn trúng vấn đề, doanh nghiệp chờ chuyển biến thực chất

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trả lời tại phiên chất vấn. Ảnh: Quang Khánh

TS. MẠC QUỐC ANH, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội:

Bộ trưởng trả lời thẳng thắn, giải pháp sát thực tiễn doanh nghiệp

Các ĐBQH đã đề cập khá trúng những vấn đề tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là hiệu quả thực tế của chính sách trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực phát triển.

Đáng chú ý, các đại biểu đã chất vấn về tình trạng chậm hoàn thuế giá trị gia tăng, ảnh hưởng đến dòng vốn của doanh nghiệp; hiệu quả triển khai đầu tư công, đặc biệt là những hạn chế trong tổ chức thực hiện, xác định trách nhiệm và các tầng nấc trung gian trong thi công dự án.

TS. Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội Ảnh: VC

Phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Tài chính rất thẳng thắn và cầu thị, đặc biệt trong việc chỉ ra những hạn chế trong chuẩn bị, tổ chức thực hiện dự án đầu tư công và nhận trách nhiệm về các trường hợp thông tin, thông báo thuế chưa chính xác trong quá trình chuyển đổi dữ liệu. Tôi cũng đánh giá cao định hướng tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, hoàn thiện dữ liệu và ứng dụng công nghệ Bộ trưởng nêu. Đối với hoàn thuế, việc phân loại hồ sơ theo mức độ tuân thủ, rủi ro là phù hợp, vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp chấp hành tốt nghĩa vụ thuế, vừa bảo đảm phòng, chống gian lận.

Việc nhìn nhận rõ nguyên nhân, trách nhiệm từ phía cơ quan quản lý là cơ sở để giải quyết những vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Mong rằng, những nội dung được trao đổi tại nghị trường sẽ sớm chuyển thành kết quả cụ thể trong giải quyết công việc cho doanh nghiệp. Trong đó, những việc thuộc thẩm quyền của Bộ phải được xử lý kịp thời; việc cần sửa quy định thì phải có lộ trình. Mỗi nhiệm vụ cần xác định đơn vị chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn và cách công khai kết quả. Với những vướng mắc liên ngành, doanh nghiệp cần một đầu mối theo dõi đến khi có câu trả lời cụ thể.

Thủ tục hành chính phải thuận tiện hơn, giảm số lần bổ sung hồ sơ, hướng dẫn thống nhất và công khai tiến độ giải quyết. Dữ liệu thuế, đăng ký kinh doanh phải được kết nối chính xác, có cơ chế hỗ trợ, khắc phục nhanh khi hệ thống phát sinh lỗi.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trả lời tại phiên chất vấn. Ảnh: Quang Khánh

Cùng với đó, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc làm chậm dòng tiền, nhất là giải quyết đúng hạn hồ sơ hoàn thuế đủ điều kiện, đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành. Các chính sách thuế, phí liên quan đến năm 2027 phải được thông tin sớm, hướng dẫn rõ để doanh nghiệp chủ động kế hoạch kinh doanh.

Đầu tư công phải bảo đảm tiến độ, chất lượng, tạo cơ hội minh bạch cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cung ứng hàng hóa, dịch vụ. Bộ Tài chính cần phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn về vốn, nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp có phương án kinh doanh khả thi, dòng tiền minh bạch. Lấy kết quả phục vụ doanh nghiệp làm căn cứ đánh giá công tác điều hành.

Đặc biệt, cần theo dõi thời gian xử lý hồ sơ, mức chi phí thực tế, tỷ lệ giải quyết đúng hạn và kết quả xử lý kiến nghị. Qua đó xác định được khâu nào làm tốt, khâu nào còn chậm và trách nhiệm cần khắc phục.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam NGUYỄN CÔNG HÙNG:

Điều hành khoa học, chất vấn trực diện, giải trình thiết thực

Phiên chất vấn diễn ra với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm. Các ĐBQH đã đặt câu hỏi trực diện, đi sâu vào những vấn đề cử tri và cộng đồng doanh nghiệp quan tâm. Phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Tài chính đưa ra những giải trình, giải pháp tương đối cụ thể, thiết thực.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam Nguyễn Công Hùng. Ảnh: Nguyễn Công

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên chất vấn linh hoạt, khoa học, vừa bảo đảm chương trình, thời gian, vừa tạo điều kiện để các đại biểu chất vấn, tranh luận, làm rõ vấn đề, góp phần nâng cao chất lượng phiên chất vấn.

Từ những vấn đề được đặt ra tại phiên chất vấn, tôi đặc biệt quan tâm đến chính sách thuế nhằm giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp. Việc Chính phủ đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% là chính sách tích cực, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, xăng dầu chiếm 32 - 38% giá thành của nhiều doanh nghiệp vận tải. Trong khi xăng tác động trực tiếp đến taxi và phương tiện nhỏ dưới 9 chỗ, dầu diesel mới là nhiên liệu chủ yếu của vận tải hàng hóa, xe khách lớn và logistics.

Vì vậy, tôi kiến nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu giải pháp phù hợp với dầu diesel; tháo gỡ vướng mắc về thuế, hóa đơn; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, cơ cấu lại nợ đối với những đơn vị có khả năng phục hồi, đồng thời bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng và hỗ trợ chuyển đổi xanh.

Cộng đồng doanh nghiệp vận tải kỳ vọng những giải pháp được trao đổi tại phiên chất vấn sẽ được triển khai đồng bộ, với trách nhiệm và thời hạn cụ thể. Khi thủ tục được giải quyết nhanh hơn, dòng tiền được khơi thông, chi phí đầu vào được kiểm soát và chính sách ổn định, có tính dự báo, doanh nghiệp sẽ có thêm niềm tin để duy trì hoạt động, mở rộng đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh.