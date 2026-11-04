Đại biểu An Giang đề nghị làm rõ thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính

Đại biểu Lý Anh Thư góp ý dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi). Ảnh: quochoi.vn

Chiều 4/11, thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lý Anh Thư đề nghị rà soát, làm rõ một số quy định để tránh cách hiểu và áp dụng không thống nhất trong thực tiễn.

Góp ý về nguyên tắc xử phạt tại điểm d khoản 1 Điều 3, đại biểu thống nhất quy định một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần; người thực hiện nhiều hành vi vi phạm thì bị xử phạt đối với từng hành vi.

Tuy nhiên, bà đề nghị làm rõ căn cứ phân biệt nhiều hành vi vi phạm độc lập với một hành vi nhưng gây ra nhiều hậu quả hoặc liên quan đến nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước. Hồ sơ xử lý cần thể hiện rõ căn cứ xác định từng hành vi, tránh xử phạt trùng lặp hoặc bỏ sót vi phạm.

Về thời hiệu xử phạt tại khoản 1 Điều 6, đại biểu chỉ ra dự thảo quy định thời hiệu 2 năm đối với lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, không gian biển, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; trong khi lĩnh vực bảo vệ môi trường có thời hiệu 3 năm.

Đại biểu đề nghị xác định rõ phạm vi, hành vi thuộc từng nhóm và cơ sở phân biệt; đồng thời hướng dẫn thống nhất cách tính thời hiệu, tránh trường hợp cùng một hành vi nhưng được áp dụng thời hiệu khác nhau do cách phân loại của cơ quan thực thi.

Đối với quy định lập biên bản vi phạm hành chính tại Điều 46, đại biểu đề nghị bổ sung cơ chế bảo đảm người không sử dụng được tiếng Việt được hỗ trợ phiên dịch khi ghi lời khai và xác nhận nội dung biên bản liên quan đến mình.

Đại biểu cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm bố trí phiên dịch, yêu cầu về tính khách quan, chính xác; quy định cách xử lý khi chưa bố trí được phiên dịch hoặc phát sinh tranh chấp về nội dung dịch, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người vi phạm.