Đại bàng bắt rắn mamba đen và pha 'quay xe' nhờ đàn sư tử

Đại bàng săn rắn độc, bất ngờ rơi vào thế nguy hiểm

Cuộc chạm trán giữa đại bàng, rắn mamba đen và đàn sư tử được ghi lại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Rietspruit, Nam Phi.

Theo đoạn video được chia sẻ, ban đầu đại bàng là con vật chủ động tấn công. Phát hiện một con rắn mamba đen đang di chuyển trên bãi cỏ khô, nó nhanh chóng lao xuống, sử dụng móng vuốt quắp chặt lấy con mồi.

Với đôi chân khỏe cùng bộ móng sắc nhọn, đại bàng vốn là một trong những loài chim săn mồi đáng gờm. Một số loài đại bàng có khả năng bắt rắn và những động vật nhỏ ngay trên mặt đất. Tuy nhiên, đối thủ trong cuộc chạm trán lần này không hề dễ đối phó.

Rắn mamba đen là một trong những loài rắn độc nguy hiểm ở châu Phi. Chúng sở hữu tốc độ di chuyển nhanh, khả năng phản ứng linh hoạt và nọc độc tác động mạnh đến hệ thần kinh.

Dù bị đại bàng khống chế, con rắn vẫn liên tục vùng vẫy để tìm cách thoát khỏi móng vuốt đối thủ. Chỉ trong thời gian ngắn, tình thế bắt đầu đảo ngược.

Con mamba đen bất ngờ quấn thân quanh đại bàng, khiến con chim săn mồi gặp khó khăn trong việc thoát ra. Hai con vật giằng co dữ dội ngay trên bãi cỏ.

Từ vị thế kẻ đi săn, đại bàng trở thành con vật bị uy hiếp. Trong khi đó, rắn mamba đen vẫn cố gắng duy trì thế phản công.

Cuộc đối đầu trở nên đặc biệt nguy hiểm bởi chỉ một cú cắn trúng đích của rắn độc cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho đối thủ.

Đàn sư tử bất ngờ xuất hiện, cuộc chiến đảo ngược

Khi đại bàng vẫn đang mắc kẹt trong cuộc giằng co với rắn mamba đen, một tình huống bất ngờ xảy ra. Một đàn sư tử xuất hiện gần khu vực hai con vật đang giao chiến.

Phát hiện chuyển động trên bãi cỏ, những con sư tử nhanh chóng tiến lại gần và lao về phía con rắn. Sự xuất hiện của những kẻ săn mồi lớn khiến cuộc đối đầu giữa đại bàng và mamba đen lập tức bị phá vỡ.

Trong lúc con rắn phải tìm cách đối phó với đàn sư tử, đại bàng tận dụng cơ hội vùng thoát khỏi sự khống chế. Ngay sau đó, con chim săn mồi vỗ cánh bay lên, rời khỏi khu vực nguy hiểm. Phía dưới, đàn sư tử tiếp tục hướng sự chú ý về phía rắn mamba đen.

Tuy nhiên, con rắn cũng không dễ dàng trở thành con mồi. Nó nhanh chóng trườn vào bụi rậm, thoát khỏi sự truy đuổi. Như vậy, cả đại bàng và rắn mamba đen đều thoát khỏi cuộc chạm trán, dù trước đó mỗi con vật đều từng rơi vào tình thế nguy hiểm.

Nguồn: PaintedDogTV

Khoảnh khắc này cho thấy những cuộc săn trong thế giới tự nhiên không phải lúc nào cũng diễn ra theo dự tính của kẻ chủ động tấn công.

Một con đại bàng tưởng chừng nắm chắc lợi thế có thể bị con mồi phản công. Ngược lại, sự xuất hiện bất ngờ của một loài săn mồi khác cũng có thể khiến toàn bộ cục diện thay đổi.

Đoạn video ghi lại cuộc chạm trán là một tình huống hiếm gặp, cho thấy sự khó lường của những cuộc đối đầu giữa các loài động vật hoang dã.