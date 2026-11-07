Đài Bắc Trung Hoa mang dàn cầu thủ nhập tịch đấu tuyển Việt Nam

Jhon Benchy

Nổi bật là tiền đạo Jhon Benchy (1994) tại Haiti, từng khoác áo các đội U.17, U.20 và U23 Haiti. Chuyển sang thi đấu tại Đài Bắc Trung Hoa từ năm 2019, Benchy nhập tịch và bắt đầu khoác áo đội tuyển quốc gia năm 2024. Chân sút cao 1m69 từng ba lần vô địch giải quốc nội và giành một danh hiệu Vua phá lưới. Trong khung thành, HLV Matt Ross triệu tập Jacobs Odo (2004) sinh tại Mỹ, có bố người Hà Lan, từng được bình chọn là thủ môn xuất sắc nhất giải vô địch Đài Bắc Trung Hoa mùa trước.

Đội khách còn sở hữu những cựu binh như Chen Po Liang, Wu Chun Ching và Chen Hao Wei. Tuy nhiên, hậu vệ Wang Ruei cùng tiền vệ Emilio Estevez vắng mặt.