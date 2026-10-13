Đặc vụ Mỹ khám xét nhà riêng của nữ nghị sĩ đảng Dân chủ

Trụ sở Bộ Tư pháp Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, hiện chưa thể xác định ngay các chi tiết của cuộc điều tra, song một người cho biết cuộc điều tra đã kéo dài từ lâu và liên quan đến vấn đề nhập cư. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, các đặc vụ đã thực hiện lệnh khám xét được tòa án cho phép tại khu vực Đặc khu Columbia, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin. Văn phòng của bà Omar đã ra tuyên bố mạnh mẽ phản đối cuộc khám xét.

Tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin nói với một người dẫn chương trình podcast rằng đang có một cuộc điều tra liên bang tiếp diễn nhằm vào bà Omar. Ông cáo buộc bà “kết hôn với anh trai mình nhằm tìm cách đưa người này vào Mỹ”. Bà Omar đã phủ nhận cáo buộc này trong hơn một thập kỷ qua.

Bà Omar, 44 tuổi, từ lâu đã là mục tiêu hàng đầu trong các cuộc công kích của Tổng thống Donald Trump, giới bảo thủ và các cuộc điều tra của đảng Cộng hòa. Vụ bê bối gian lận phúc lợi xã hội tại bang Minnesota - có liên quan chặt chẽ đến những người nhập cư gốc Somalia đồng hương với bà - càng khiến những lời chỉ trích nhằm vào bà gia tăng.

Sinh năm 1982 tại Mogadishu, Somalia, trong một gia đình khá giả, bà Omar đến Mỹ vào những năm 1990. Sau khi định cư tại vùng ngoại ô Washington, D.C., gia đình bà chuyển đến bang Minnesota khi bà bắt đầu học trung học phổ thông. Bà Omar sống tại nhà riêng ở Washington cùng chồng là Tim Mynett, một cựu cố vấn chính trị từng nằm trong danh sách nhận lương từ chiến dịch tranh cử của bà.

Trong những năm gần đây, ông Mynett tham gia một số hoạt động kinh doanh, trong đó có một công ty quản lý vốn đầu tư mạo hiểm tại Washington, D.C., và một cơ sở sản xuất rượu vang tại thành phố Santa Rosa, bang California.

Bà Omar lần đầu được bầu vào Hạ viện năm 2018 tại một khu vực bầu cử có truyền thống ủng hộ mạnh mẽ đảng Dân chủ, bao gồm thành phố Minneapolis. Bà là một trong những thành viên sáng lập của nhóm thường được gọi là “The Squad”, tập hợp các nữ nghị sĩ da màu có tư tưởng cấp tiến, nổi tiếng với việc thách thức ban lãnh đạo đảng Dân chủ và công khai chỉ trích ông Trump.