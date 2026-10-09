Đặc vụ di trú Mỹ bắn người đàn ông ngồi trong ô tô cùng một bé trai 5 tuổi

Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 16h ngày 8/10 tại khu Marble Hill, thuộc quận Bronx ở New York, trong một chiến dịch thực thi pháp luật có mục tiêu của các nhân viên nhập cư liên bang. Theo Cảnh sát trưởng New York Jessica Tisch, người bị bắn được xác định là Oscar Belgal, 28 tuổi, đến từ Cộng hòa Dominica.

Belgal bị thương ở vùng cổ, ngay dưới tai trái, nhưng vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát đã đưa nạn nhân đến bệnh viện. Bé trai 5 tuổi ngồi ở ghế sau không bị thương và sau đó được bàn giao cho người thân chăm sóc.

Oscar Belgal bị bắn và còng tay. Nguồn: MXH

Thị trưởng New York Zohran Mamdani bày tỏ phẫn nộ trước vụ việc, đồng thời nhấn mạnh sự may mắn khi đứa trẻ không bị thương. “Tạ ơn Chúa, đứa trẻ không bị thương về thể chất”, ông Mamdani nói với các phóng viên vào tối 8/10.

Đây là vụ nổ súng đầu tiên liên quan đến các nhân viên ICE tại thành phố New York kể từ khi Tổng thống Donald Trump phát động chiến dịch siết chặt thực thi luật nhập cư.

Theo bà Tisch, đoạn video từ camera giám sát của cảnh sát cho thấy Belgal đang lùi xe vào chỗ đậu thì một sĩ quan liên bang mặc thường phục tiếp cận cửa sổ bên lái, trên tay cầm súng đã rút ra. Một sĩ quan khác cũng tiến đến gần chiếc xe.

Sau đó, chiếc xe bắt đầu di chuyển về phía trước và khuất khỏi tầm nhìn camera. Hình ảnh không ghi lại được thời điểm súng nổ.

Bà Tisch cho biết bằng chứng thu thập tại hiện trường cho thấy ít nhất một đặc vụ ICE đã bắn 7 phát đạn, trong đó có phát đạn trúng vùng cổ người lái xe.

Cảnh sát New York sau đó có mặt tại hiện trường và phát hiện Belgal bị còng tay, ngồi trên mặt đất. Ít nhất 7 vỏ đạn được thu hồi. Kính chắn gió phía trước ô tô bị đạn bắn hư hại, trong khi kính phía sau cũng bị vỡ.

Các cơ quan liên bang chưa công bố đầy đủ nguyên nhân dẫn đến việc nổ súng. Trong khi đó, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho biết Belgal có liên hệ với băng đảng Trinitarios, từng bị kết án liên quan đến trộm cắp tài sản giá trị lớn và bị bắt giữ trong các vụ việc liên quan đến hành hung, cướp bóc, ma túy và vũ khí.

Theo bà Tisch, ông Belgal từng bị bắt tại New York năm 2023 trong một vụ cướp, sau đó nhận tội trộm cắp tài sản lớn cấp độ bốn và bị quản chế 5 năm. Năm 2025, ông tiếp tục bị bắt trong một vụ án liên quan đến chất cấm đang chờ xét xử.

Thị trưởng Mamdani cho biết ông đã trao đổi với Tổng thống Trump và Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin, đề nghị thả Belgal, nhưng các cuộc trao đổi không đạt kết quả. Người đàn ông này sau đó được đưa vào trại giam của ICE.

Ông Mamdani yêu cầu các đặc vụ liên bang rời khỏi hiện trường và chấm dứt các hoạt động thực thi pháp luật của ICE tại New York. Thị trưởng cho rằng cách thức tiến hành chiến dịch đang khiến người dân lo sợ và làm suy giảm an toàn cộng đồng.

Thống đốc bang New York Kathy Hochul cũng lên tiếng phản đối vụ việc, đồng thời yêu cầu công khai toàn bộ hình ảnh từ camera gắn trên người các sĩ quan để làm rõ diễn biến. Bà cùng các lãnh đạo địa phương kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra độc lập.

Trong khi đó, DHS cho biết các nhân viên đã lập tức hỗ trợ y tế sau khi ông Belgal bị bắn. Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Mỹ (HSI) đã tiếp quản cuộc điều tra.