Đặc trưng của lý luận về đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam: Từ thực tiễn đổi mới đến hệ thống quan điểm phát triển đất nước

Thực hiện Quy định số 208, ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các cấp ủy Đảng ở Nghệ An đang tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng trực thuộc theo hướng đồng bộ với cơ cấu tổ chức của hệ thống chính trị sau sắp xếp. Mục tiêu không chỉ là tinh gọn, cơ cấu lại đầu mối, mà quan trọng hơn là nâng tầm năng lực lãnh đạo toàn diện của từng tổ chức đảng.