Đặc trưng của lý luận về đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam: Từ thực tiễn đổi mới đến hệ thống quan điểm phát triển đất nước
Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026
Tác giả: Phan Thị Như Thảo
Đơn vị: Phó trưởng Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Lâm Đồng
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Đặc trưng của lý luận về đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam: Từ thực tiễn đổi mới đến hệ thống quan điểm phát triển đất nước
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/dac-trung-cua-ly-luan-ve-duong-loi-doi-moi-cua-dang-cong-san-viet-nam-tu-thuc-tien-doi-moi-den-he-thong-quan-diem-phat-trien-dat-nuoc-470991.html