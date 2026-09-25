Đặc sản Việt – Lào tìm cơ hội mở rộng kênh phân phối

Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương, tại Tuần lễ sản phẩm Việt – Lào, hàng loạt đặc sản vùng miền sẽ hội tụ, phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu và mua sắm của người dân, du khách ngay giữa trung tâm Thủ đô.

Từ Hà Nội, những sản phẩm quen thuộc như chả cốm, bánh chả Hà Nội, ô mai góp mặt cùng cu đơ Hà Tĩnh, bánh bột lọc Huế, nước mắm Luận Nghiệp, lạp sườn Lai Châu, muối tôm, đường thốt nốt của An Giang. Không gian sản phẩm Việt còn có các sản phẩm từ cây dừa, mỹ phẩm thiên nhiên từ bưởi non và tò he. Sự góp mặt của sản phẩm từ nhiều địa phương mang đến các nhóm hàng đa dạng, từ thực phẩm chế biến, đặc sản vùng miền đến sản phẩm thủ công và hàng tiêu dùng.

Đặc sản Việt Nam hội tụ tại sự kiện

Đến từ Lào, các sản phẩm được giới thiệu tại Tuần lễ gồm nhiều nhóm hàng, nổi bật là gạo, trà, cà phê, thực phẩm chế biến và các sản phẩm từ cây trầm.

Các loại gạo như gạo tẻ cẩm, nếp cẩm, nếp thơm Yodsam, gạo nếp thơm Champahom, gạo nếp Bandon Champahom... góp mặt cùng nhiều sản phẩm trà mang tên Phongsaly, Lao Lan Xang, Xieng Khoang và các dòng trà 400 năm. Bên cạnh gạo và trà, khu vực sản phẩm Lào còn giới thiệu thịt trâu khô, thịt bò khô, chuối khô, rong đá sấy khô và một số sản phẩm thực phẩm chế biến. Đáng chú ý, nhóm sản phẩm từ cây trầm được giới thiệu với đa dạng sản phẩm như tinh dầu, hương trầm, trà búp trầm, nến trầm thơm, xà phòng trầm, bột cây trầm, gối trầm và gỗ trầm. Ngoài ra, các mặt hàng thời trang như cà-vạt, khăn quàng cổ cũng được giới thiệu tại khu vực sản phẩm Lào.

Đặc sản Lào được bày bán tại tuần lễ

Sự hiện diện của sản phẩm Việt Nam và Lào tại cùng một địa điểm tạo nên một không gian mua sắm đa dạng, nơi người dân và du khách có thể trực tiếp tiếp cận các đặc sản vùng miền của Việt Nam cùng những sản phẩm đặc trưng được giới thiệu từ Lào.

Đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh, việc trực tiếp giới thiệu sản phẩm tại trung tâm Hà Nội cũng là dịp tiếp cận người tiêu dùng, tìm hiểu nhu cầu thị trường và trao đổi về khả năng mở rộng kênh phân phối.

Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào do Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương Việt Nam) phối hợp với Vụ Nội thương, Bộ Công Thương Lào tổ chức. Đây là sự kiện nhằm triển khai biên bản nghi nhớ năm 2025 giữa hai bên và là hoạt động xúc tiến thương mại có ý nghĩa thiết thực. Chương trình không chỉ tạo không gian cho hai bên làm việc, trao đổi lẫn nhau mà còn để doanh nghiệp hai nước giới thiệu sản phẩm và đưa hàng hóa đến trực tiếp với người tiêu dùng.