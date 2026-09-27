Đặc sản Việt hội tụ tại Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào

Chả cốm, bánh chả, ô mai Hà Nội, cu-đơ Hà Tĩnh, bánh bột lọc Huế, lạp sườn Lai Châu, muối tôm, đường thốt nốt An Giang… đặc sản Việt đặc trưng vùng miền sẽ được giới thiệu, trưng bày và bán trực tiếp tại Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào, diễn ra từ ngày 1-4/10 tại Hà Nội.

Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào sẽ diễn ra từ ngày 1-4/10 tại Hà Nội.

Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Vụ Nội thương, Bộ Công Thương Lào tổ chức.

Điểm đáng chú ý tại khu vực sản phẩm Việt là sự góp mặt của hàng hóa đến từ nhiều địa phương, với những sản phẩm đã gắn với tên tuổi vùng miền và đời sống tiêu dùng.

Hà Nội mang đến những sản phẩm quen thuộc như chả cốm, bánh chả, ô mai; Hà Tĩnh có cu-đơ; Huế có bánh bột lọc; Lai Châu góp mặt với lạp sườn. Trong khi đó, từ miền Tây Nam Bộ, muối tôm, đường thốt nốt tiếp tục đưa những hương vị đặc trưng của vùng đất An Giang đến với người tiêu dùng tại Hà Nội.

Không chỉ có thực phẩm, khu vực hàng Việt còn giới thiệu nước mắm Luận Nghiệp, các sản phẩm từ dừa, mỹ phẩm thiên nhiên từ bưởi non, tò he cùng một số mặt hàng tiêu dùng và thủ công khác.

Việc tập hợp sản phẩm từ nhiều địa phương trong cùng một không gian giúp người tiêu dùng có thể tiếp cận hàng Việt theo cách trực quan hơn. Tại đây, người mua có thể xem sản phẩm, tìm hiểu thông tin về nguồn gốc, đặc điểm sản phẩm và mua trực tiếp từ các đơn vị tham gia.

Sự đa dạng của hàng hóa tại Tuần lễ cũng phản ánh sự khác biệt về vùng nguyên liệu, cách chế biến và tập quán tiêu dùng của từng địa phương. Nếu chả cốm, bánh chả hay ô mai gợi nhắc nét ẩm thực Hà Nội, cu-đơ Hà Tĩnh tạo dấu ấn bằng một sản phẩm đã trở thành đặc sản của địa phương. Bánh bột lọc mang hương vị đặc trưng của ẩm thực Huế, trong khi lạp sườn Lai Châu đưa sản vật vùng núi phía Bắc đến gần hơn với thị trường Thủ đô.

Ở phía Nam, muối tôm và đường thốt nốt mang đến những sản phẩm gắn với nguồn nguyên liệu và cách chế biến đặc trưng của vùng đất An Giang. Các sản phẩm từ dừa tiếp tục mở rộng nhóm hàng nông sản chế biến. Trong khi đó, mỹ phẩm thiên nhiên từ bưởi non cho thấy nguyên liệu địa phương cũng có thể được phát triển thành sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng hiện đại.

Đằng sau mỗi sản phẩm là một vùng nguyên liệu, phương thức chế biến và câu chuyện riêng. Vì vậy, hàng hóa được giới thiệu tại Tuần lễ không chỉ là những món ăn, đặc sản hay mặt hàng tiêu dùng, mà còn là kết quả của quá trình khai thác nguyên liệu, chế biến và đưa sản phẩm địa phương ra thị trường.

Việc đưa sản phẩm của nhiều địa phương về cùng một điểm trưng bày và bán hàng tại trung tâm Hà Nội tạo thêm cơ hội để các chủ thể sản xuất tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, đồng thời ghi nhận phản hồi về sản phẩm và nhu cầu thị trường.

Với người mua, Tuần lễ là dịp tiếp cận nhiều sản phẩm vùng miền trong cùng một không gian, thay vì phải tìm kiếm từng sản phẩm tại những địa điểm khác nhau. Hoạt động trưng bày và bán trực tiếp cũng tạo điều kiện để người tiêu dùng quan sát sản phẩm, trao đổi với đơn vị tham gia và lựa chọn theo nhu cầu.

Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào tại Hà Nội diễn ra từ ngày 1-4/10 tại số 93 Đinh Tiên Hoàng. Cùng với các sản phẩm Lào, khu vực hàng Việt quy tụ nhiều sản vật đặc trưng từ các vùng miền, tạo nên không gian mua sắm, trải nghiệm và kết nối sản phẩm với người tiêu dùng ngay tại trung tâm Thủ đô.