Đặc sản Tây Bắc có tên rất lạ, quả to tròn, thịt giòn mọng, giá tới 120.000 đồng/kg, mỗi năm chỉ rộ một mùa

Mận hậu ngố có gì đặc biệt mà được bán tới 120.000 đồng/kg?

Nhắc đến những loại trái cây đặc sản của vùng núi Tây Bắc, mận hậu là cái tên quen thuộc với nhiều người. Loại quả này được trồng phổ biến tại Sơn La và một số địa phương có khí hậu mát mẻ, từ lâu đã gắn bó với đời sống của người dân miền núi. Trong đó, mận hậu ngố là cách gọi dân gian dành cho những quả mận có kích thước lớn, hình dáng tròn đầy, vỏ căng bóng và phần thịt dày hơn so với những quả nhỏ thông thường.

Điểm dễ nhận biết của mận hậu ngố là kích thước khá lớn, trung bình khoảng 20–25 quả/kg, tùy cách phân loại. Khi còn xanh, quả có lớp vỏ xanh tươi, cầm chắc tay, đôi khi được phủ một lớp phấn trắng tự nhiên. Đến khi chín, vỏ chuyển dần sang màu đỏ tím hoặc đỏ sẫm, trong khi phần thịt bên trong vẫn giữ được độ giòn nếu được thu hái đúng thời điểm. Những quả vừa chín tới thường có vị chua dịu xen lẫn ngọt thanh, mọng nước, thích hợp với người thích ăn trái cây giòn.

Mận hậu được trồng phổ biến tại Sơn La và một số địa phương có khí hậu mát mẻ - Ảnh: Internet

Tên gọi mận hậu ngố khiến không ít người tò mò, song đây không phải tên khoa học của một giống mận riêng biệt. Trên thị trường, người bán thường dùng cách gọi này để phân biệt những quả mận hậu to, tròn đều, có hình thức đẹp và được lựa chọn kỹ trước khi đưa đến tay khách hàng. Vì vậy, không phải cứ mận hậu có kích thước lớn là chất lượng hoàn toàn giống nhau, bởi độ ngọt, độ giòn và hương vị còn phụ thuộc vào điều kiện trồng, thời điểm thu hoạch cũng như cách bảo quản.

Mùa mận hậu ở Tây Bắc thường bắt đầu từ khoảng tháng 5 và kéo dài đến tháng 6 hằng năm, trong đó thời điểm thu hoạch rộ có thể thay đổi theo thời tiết và từng vùng trồng. Vào đầu mùa, khi nguồn cung chưa nhiều, những quả mận to đẹp thường được bán với giá cao hơn. Đến chính vụ, sản lượng tăng lên khiến giá bán có xu hướng giảm, tạo điều kiện để người tiêu dùng dễ dàng tìm mua hơn.

Trước đây, mận hậu chủ yếu được tiêu thụ tại địa phương hoặc các khu vực lân cận, là loại trái cây quen thuộc trong đời sống của người dân vùng núi. Khi vào mùa, những cây mận sai quả có thể cho sản lượng lớn, thậm chí nhiều quả chín rụng nếu không được thu hái kịp thời. Ngày nay, cùng với sự phát triển của các kênh phân phối và bán hàng trực tuyến, mận hậu được đưa đến nhiều tỉnh, thành phố, trở thành món trái cây được người tiêu dùng tìm mua mỗi dịp hè.

Mận hậu là trái cây được người tiêu dùng tìm mua mỗi dịp hè - Ảnh: Internet

Trong đó, mận hậu ngố thường được xếp vào nhóm hàng tuyển chọn nhờ kích thước lớn và hình thức bắt mắt. Những quả tròn đều, ít dập nát, màu sắc đẹp có thể được đóng hộp hoặc bán tại các cửa hàng trái cây với giá cao hơn loại thông thường. Theo mức giá tham khảo được ghi nhận, mận hậu ngố giá dao động khoảng 80.000 - 120.000 đồng/kg, tùy thời điểm, chất lượng và kích cỡ quả.

Trồng một lần, cây mận hậu có thể cho thu hoạch trong nhiều năm

Không chỉ được yêu thích nhờ hương vị, cây mận hậu còn có khả năng sinh trưởng và cho quả trong nhiều năm nếu được trồng, chăm sóc phù hợp. Loại cây này thích nghi với điều kiện khí hậu mát mẻ của vùng núi, đặc biệt tại những khu vực có sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần tạo nên hương vị đặc trưng của mận hậu Tây Bắc.

Trong sản xuất, cây mận hậu thường được nhân giống bằng phương pháp ghép nhằm duy trì những đặc tính mong muốn của cây mẹ. Sau khi trồng, cây cần trải qua giai đoạn sinh trưởng và phát triển trước khi bắt đầu cho quả, thời gian cụ thể phụ thuộc vào chất lượng giống, điều kiện đất đai và kỹ thuật chăm sóc. Khi bước vào thời kỳ kinh doanh ổn định, cây có thể tiếp tục cho thu hoạch qua nhiều vụ mà không phải trồng lại hằng năm.

Những quả mận hậu to tròn, được tuyển chọn kỹ đã trở thành mặt hàng có giá trị cao hơn trong mùa thu hoạch - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, để có những quả mận to, đồng đều và đạt chất lượng tốt, người trồng cần chú ý các công đoạn chăm sóc như tỉa cành, điều chỉnh mật độ quả, cung cấp dinh dưỡng và phòng trừ sâu bệnh. Việc thu hoạch cũng phải được thực hiện đúng thời điểm, bởi mận hái quá sớm thường có vị chua gắt, trong khi quả để chín quá lâu dễ bị mềm và giảm độ giòn.

Với người tiêu dùng, mận hậu ngố có thể ăn trực tiếp sau khi rửa sạch hoặc chấm cùng muối ớt, muối tôm, muối ô mai để tăng hương vị. Sự kết hợp giữa vị chua ngọt của mận và vị mặn cay của gia vị khiến loại quả này trở thành món ăn vặt được nhiều người yêu thích trong những ngày hè. Ngoài ra, mận còn có thể được sử dụng để ngâm đường, làm siro, chế biến món tráng miệng hoặc kết hợp cùng các loại trái cây khác.

Khi chọn mua, người tiêu dùng nên ưu tiên những quả có vỏ nguyên vẹn, cầm chắc tay, không bị dập nát hoặc có dấu hiệu hư hỏng. Nếu thích vị giòn và chua nhẹ, có thể chọn quả vừa chuyển màu; còn những quả chín đỏ sẫm thường có vị ngọt rõ hơn nhưng cũng dễ mềm hơn nếu bảo quản lâu. Mận sau khi mua nên được giữ ở nơi mát hoặc bảo quản lạnh phù hợp để hạn chế mất nước và duy trì chất lượng.

Từ loại trái cây dân dã của vùng núi Tây Bắc, mận hậu ngày càng được biết đến rộng rãi nhờ hương vị riêng và sự đa dạng về cách thưởng thức. Đặc biệt, những quả mận hậu ngố to tròn, được tuyển chọn kỹ đã trở thành mặt hàng có giá trị cao hơn trong mùa thu hoạch, góp phần tạo thêm sức hút cho loại đặc sản quen thuộc của Sơn La.