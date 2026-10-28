Đặc sản ổi bo Hưng Yên đắt hàng trên thị trường tiêu dùng

Từng là thức quả bình dân quen thuộc, ổi bo Hưng Yên (khu vực Thái Bình cũ) nay trở thành mặt hàng được người tiêu dùng ráo riết săn đón nhờ phần cùi dày, ít hạt, thịt giòn chắc và hương thơm ngậy đặc trưng. Dù được chào bán với mức giá từ 30.000-45.000 đồng/kg, việc tìm mua đúng loại ổi bo chính gốc lại không hề dễ dàng đối với các bà nội trợ.

Ổi bo Hưng Yên trở thành mặt hàng được người tiêu dùng ráo riết săn đón. (Ảnh: Sưu tầm)

Khảo sát thực tế tại các chợ dân sinh và chợ đầu mối ở Hà Nội cũng như khu vực lân cận cho thấy, các sạp trái cây đa phần chỉ bày bán các dòng ổi lai, ổi Đài Loan hay ổi nữ hoàng với giá bình dân từ 15.000-20.000 đồng/kg. Làn sóng tìm kiếm ổi bo chủ yếu bùng nổ trên các hội nhóm "chợ mạng" và cửa hàng nông sản sạch.

Sở dĩ mặt hàng này có sức hút lớn và mức giá đắt gấp 2-3 lần các giống ổi thông thường là do mùa thu hoạch ổi bo chính gốc rất ngắn, chỉ rộ lên từ tháng 7 đến tháng 8. Nguồn cung khan hiếm kết hợp với nhu cầu thưởng thức đặc sản truyền thống của người tiêu dùng đô thị tăng cao khiến giá ổi bo luôn giữ ở mức ngất ngưởng. Đa số đơn hàng trên thị trường hiện nay đều phải đặt trước qua các nhà vườn tại khu vực chân cầu Bo hoặc mối quen tại địa phương mới có hàng.

Nguồn gốc cái tên ổi bo gắn liền với vùng đất ven sông Trà Lý thuộc làng Bo (nay là phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên).Ban đầu giống ổi này được gọi là ổi lê, nhờ thích hợp thổ nhưỡng địa phương nên phát triển rất tốt. Đến mùa thu hoạch,người dân gánh ổi ra bán ở khu vực chân cầu Bo, lâu dần tên gọi này trở thành thương hiệu nổi tiếng. Quả ổi bo chính gốc có hai dạng chính là bo dẹ (dáng tròn dẹt, nổi múi) và bo lê (dáng thuôn dài), sở hữu hương vị đa tầng đặc biệt: cắn miếng đầu có vị chát nhẹ chua dịu, sau đó chuyển sang ngọt thanh, giòn ngậy và lưu hương rất lâu.

Lý do khiến nguồn cung ổi bo trên thị trường tiêu dùng ngày càng thu hẹp là bởi giống cây này có bộ rễ yếu, dễ đổ gãy khi gặp mưa bão và đòi hỏi kỹ thuật bọc quả chống ruồi vàng rất tốn công. Khi mang nhân giống ở địa phương khác,chất lượng quả cũng bị giảm đáng kể do thay đổi thổ nhưỡng. Để tránh mất tiền vô ích cho các loại hàng nhái, người tiêu dùng được khuyến cáo nên chọn mua quả có kích thước vừa phải, cầm chắc tay, ruột nhỏ ít hạt và ưu tiên đặt hàng từ các đầu mối uy tín tại vùng trồng nguyên thổ.

Mời quý độc giả xem video: Tăng cường công nghệ bảo quản nông sản, giữ hoa quả tươi lâu gấp nhiều lần/ Nguồn: VTV24