Đặc sản Gia Lai, Quảng Ngãi lên sàn thương mại số tại Tràng Tiền

Mô hình bán hàng đa kênh kết hợp giữa không gian thực tế và nền tảng số đang trở thành điểm nhấn nổi bật trong các hoạt động kích cầu nội địa. Sáng 23/10, tại địa chỉ 62 Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Chính phủ, tỉnh đoàn Gia Lai, tỉnh đoàn Quảng Ngãi cùng các đơn vị công nghệ tổ chức khai mạc chương trình “Sức sống hàng Việt” số 15 với chủ đề “Bài ca Tây Nguyên”.

Lễ khai mạc chương trình “Sức sống hàng Việt” số 15 với chủ đề “Bài ca Tây Nguyên” tại số 62 Tràng Tiền (Hà Nội), sáng 23/10

Người tiêu dùng Thủ đô tìm hiểu, trải nghiệm các đặc sản tiêu biểu của Gia Lai và Quảng Ngãi tại không gian trưng bày

Khác với các phiên xúc tiến thương mại truyền thống, điểm đáng chú ý tại sự kiện lần này là việc kết nối cung cầu thông qua hạ tầng số.

Bên cạnh khu trưng bày trực tiếp mở cửa từ ngày 23 đến 25/10 để khách tham quan dùng thử sản phẩm, chương trình còn tổ chức các phiên phát sóng bán hàng trực tuyến (livestream) trên kênh TikTok chính thức của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (từ 19h đến 22h30 ngày 23/10), có sự hỗ trợ kỹ thuật thanh toán số từ NAPAS.

Hoạt động livestream bán hàng trên nền tảng số giúp mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng ngoài không gian mua sắm trực tiếp

Giải pháp này giúp các đơn vị sản xuất tiếp cận nhóm khách hàng vượt ra ngoài phạm vi địa lý của Thủ đô, chủ động thử nghiệm các phương thức tương tác và kinh doanh hiện đại.

Không gian trưng bày thu hút sự chú ý khi mang đến hơn 60 mặt hàng OCOP và nông sản tiêu biểu của hai địa phương miền Trung - Tây Nguyên.

Nông sản Gia Lai, Quảng Ngãi tìm đầu ra tại thị trường Thủ đô

Nhiều đặc sản của địa phương được trưng bày tại sự kiện

Người tiêu dùng Thủ đô có dịp trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm đặc trưng như cà phê, sầu riêng sấy, yến sào, sâm Ngọc Linh của Gia Lai; tỏi Lý Sơn, nước mắm truyền thống của Quảng Ngãi cùng nhiều mặt hàng chế biến sâu khác.

Việc tập kết nguồn hàng chất lượng cao về vị trí trung tâm thương mại Hà Nội được đánh giá là cơ hội thiết thực để các hợp tác xã, cơ sở sản xuất mở rộng độ phủ thương hiệu và tìm kiếm các mắt xích phân phối dài hạn.

Đánh giá về tính kết nối thị trường, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhấn mạnh, hoạt động xúc tiến sản phẩm nội địa phải gắn chặt với thực tiễn cung - cầu và thị hiếu tiêu dùng.

Nền tảng “Sức sống hàng Việt” được định hướng không chỉ dừng ở vai trò giới thiệu đơn thuần mà hướng tới việc giúp doanh nghiệp thích ứng linh hoạt với các xu hướng tiêu dùng mới thông qua số hóa.

Ở góc độ địa phương tham gia, ông Phạm Hồng Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai bày tỏ kỳ vọng sự phối hợp đồng bộ giữa bán hàng trực tiếp và bán lẻ trực tuyến sẽ giúp nông đặc sản địa phương đón nhận phản hồi thực tế từ thị trường lớn, từ đó định hình chuỗi tiêu thụ bền vững.

Cùng quan điểm phát huy sức mạnh chuyển đổi số trong thương mại, ông Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ và bà Nguyễn Ngọc Tâm, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đều khẳng định vai trò xung kích của lực lượng đoàn viên, thanh niên.

Việc đồng hành của tổ chức Đoàn không chỉ góp phần hỗ trợ doanh nghiệp Việt ứng dụng giải pháp số mà còn hiện thực hóa mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa nội địa trên sân nhà.

Chương trình "Sức sống hàng Việt" số 15 tiếp tục mở cửa đón khách tham quan, mua sắm trực tiếp tại 62 Tràng Tiền đến hết ngày 25/10.