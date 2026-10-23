Phát biểu tại chương trình, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, nhấn mạnh yêu cầu gắn hoạt động quảng bá sản phẩm với kết nối tiêu thụ và nhu cầu thực tế của thị trường.

Thông qua chương trình “Sức sống hàng Việt”, Cục tạo thêm không gian để doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất giới thiệu sản phẩm, tiếp cận người tiêu dùng và thử nghiệm các phương thức bán hàng phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới.

Bà Nguyễn Ngọc Tâm, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương, nhấn mạnh vai trò của đoàn viên, thanh niên trong đồng hành cùng doanh nghiệp quảng bá sản phẩm Việt, mở rộng thị trường và ứng dụng công nghệ số vào hoạt động thương mại.

Đặc sản Gia Lai, Quảng Ngãi đổ bộ Hà Nội, mở bán cả trên TikTok. Ảnh: DMS

Việc tham gia các chương trình kết nối tiêu thụ như “Sức sống hàng Việt” cũng mở ra cơ hội để tuổi trẻ ngành Công Thương phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các phương thức kinh doanh hiện đại.

Điểm đáng chú ý của chương trình là kết hợp bán hàng trực tiếp tại không gian trưng bày với livestream trên nền tảng số. Nếu hình thức trực tiếp giúp người mua tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm tại chỗ, livestream mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng ngoài phạm vi địa điểm tổ chức. Qua đó, doanh nghiệp có thêm kênh giới thiệu sản phẩm, tương tác với người tiêu dùng và thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa.

Đối với Gia Lai và Quảng Ngãi, chương trình là cơ hội đưa các sản phẩm đặc trưng đến với người tiêu dùng tại Hà Nội, tiếp nhận phản hồi từ thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác phân phối.

Ông Phạm Hồng Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, kỳ vọng hoạt động trưng bày, bán hàng trực tiếp và livestream sẽ giúp sản phẩm địa phương được nhiều khách hàng biết đến hơn, qua đó mở rộng cơ hội kết nối với nhà phân phối và các kênh tiêu thụ.

Sự tham gia của các đối tác công nghệ và thanh toán cũng góp phần đa dạng hóa phương thức quảng bá, bán hàng, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng trên cả kênh trực tiếp và môi trường số.

Người dân Thủ đô có thể đến Không gian trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm “Sức sống hàng Việt”, tại số 62 Tràng Tiền, Hà Nội, từ ngày 23 đến 25/10 để trực tiếp lựa chọn các đặc sản Gia Lai và Quảng Ngãi.

Phiên livestream diễn ra từ 19h đến 22h30 ngày 23/10 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, mở thêm lựa chọn mua sắm cho người tiêu dùng.