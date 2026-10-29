Đặc sản độc lạ ở chợ biên giới Tịnh Biên

Chợ Tịnh Biên là trung tâm giao thương nhộn nhịp tại khu vực biên giới An Giang, nơi tập trung đa dạng các mặt hàng đặc sản miền Tây và hàng hóa trao đổi giữa Việt Nam với Campuchia.

Các quầy hàng tại đây bày bán đủ loại mắm cá linh, mắm còng, khô cá sặc cùng nhiều nông sản địa phương với mức giá đa dạng.

Bò cạp là một trong những mặt hàng đặc sản khác góp phần làm phong phú chủng loại hàng hóa, phục vụ nhu cầu tìm mua của khách từ nhiều địa phương.

Bên cạnh mặt hàng mắm, khô quen thuộc, chợ Tịnh Biên còn thu hút thực khách bởi những mặt hàng côn trùng và bò sát như bò cạp, ve, rết, tắc kè bay, mối chúa... Côn trùng được bán tươi sống, ngâm rượu hoặc chế biến sẵn như chiên giòn, xào cay. Mỗi ngày chợ đón hàng chục lượt khách từ các tỉnh tìm mua tùy theo mùa.

Các loại côn trùng được chế biến theo nhiều cách khác nhau, tạo nên trải nghiệm ẩm thực độc đáo cho những thực khách thích khám phá.

Những đặc sản khô, ngâm rượu được bày bán tại chợ Tịnh Biên.

Tắc kè bay - một trong những đặc sản được nhiều du khách tìm mua.