Đặc sản độc lạ ở chợ biên giới Tịnh Biên
Nằm ở vùng biên giới An Giang, chợ Tịnh Biên là điểm giao thương sầm uất nổi tiếng với các mặt hàng mắm, khô và những món ăn chế biến từ côn trùng độc lạ thu hút du khách.
Bên cạnh mặt hàng mắm, khô quen thuộc, chợ Tịnh Biên còn thu hút thực khách bởi những mặt hàng côn trùng và bò sát như bò cạp, ve, rết, tắc kè bay, mối chúa... Côn trùng được bán tươi sống, ngâm rượu hoặc chế biến sẵn như chiên giòn, xào cay. Mỗi ngày chợ đón hàng chục lượt khách từ các tỉnh tìm mua tùy theo mùa.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/dac-san-doc-la-o-cho-bien-gioi-tinh-bien-a500756.html