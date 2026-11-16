Đặc sản Cà Mau hút khách tại Tuần lễ nông sản vùng miền Bình Đông

Tại sự kiện lần này, tỉnh Cà Mau có 29 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia trưng bày, giới thiệu khoảng 161 mặt hàng đặc trưng của địa phương.

Trong 3 ngày diễn ra (từ ngày 13-15/11), khu vực gian hàng của tỉnh Cà Mau đã thu hút khoảng 20.000 lượt khách đến tham quan và mua sắm. Sức mua duy trì ở mức cao và có xu hướng tăng mạnh qua từng ngày, đưa tổng doanh thu bán hàng trực tiếp đạt trên 1,2 tỷ đồng.

Các sản phẩm đặc trưng mang đậm hương rừng, vị biển được đông đảo người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên lựa chọn. Dẫn đầu về sản lượng bán ra là các mặt hàng tôm khô, bánh phồng tôm, cá khô, muối các loại, cua biển…

Đặc biệt, tại khu vực ẩm thực, các đầu bếp đã chế biến hơn 100 món ngon từ nguồn nguyên liệu tôm và cua Cà Mau làm nức lòng thực khách.

Chị Nguyễn Cẩm Hương (Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ: "Gia đình tôi rất thích hải sản Cà Mau, nhất là cua biển và các món chế biến sẵn từ tôm. Dịp này được mua tận gốc hàng chuẩn OCOP ngay tại thành phố, lại được dùng thử trước nên tôi rất yên tâm về chất lượng”.

Cua, tôm Cà Mau được chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn.

Bên cạnh các sản phẩm chế biến sẵn, nhóm hàng thuỷ sản tươi sống của Cà Mau cũng được đông đảo khách hàng tin tưởng lựa chọn.

Vừa chọn mua xong những con cua biển chắc thịt, chị Đặng Ngọc Châm (Thành phố Hồ Chí Minh) bày tỏ: "Thuỷ sản tươi sống của Cà Mau vốn nổi tiếng từ lâu nhưng không phải lúc nào cũng dễ tìm mua được hàng chuẩn gốc ngay tại Sài Gòn. Đến tuần lễ lần này, thấy cua, tôm còn tươi rói nên tôi mua ngay mấy ký để gia đình thưởng thức và gửi biếu người thân."

Khách tham quan chọn mua thuỷ sản tươi sống của Cà Mau tại Tuần lễ kết nối cung cầu sản phẩm nông, thuỷ sản, đặc sản vùng miền diễn ra ở phường Bình Đông, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước sức mua tăng cao, chị Trương Ngọc Ánh (xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau) phấn khởi cho biết: "Trong 3 ngày, quầy hàng chế biến của cơ sở đã thu về hơn 150 triệu đồng. Ngoài bán lẻ trực tiếp, chúng tôi còn kết nối được với một số đầu mối tiêu thụ tiềm năng tại Thành phố Hồ Chí Minh để mở rộng đầu ra."

Đánh giá về hiệu quả của hoạt động xúc tiến thương mại lần này, ông Dương Vũ Nam, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau, khẳng định: “Việc tổ chức không gian quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm trực tiếp tại các sự kiện quy mô lớn là hướng đi phù hợp, giúp doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng thị trường”.

“Không chỉ mang lại doanh thu bán lẻ trực tiếp, các kết nối hợp tác còn tạo động lực mạnh mẽ để cơ sở sản xuất tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã, bao bì và năng lực cung ứng. Thành công này đồng thời tạo hiệu ứng truyền thông sôi nổi, lan toả hình ảnh vùng đất, con người Cà Mau trù phú, hướng tới Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026”, ông Dương Vũ Nam cho biết thêm./.