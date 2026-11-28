Dự sự kiện có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cùng đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương, các sở ngành thành phố Hà Nội và tỉnh Cà Mau.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc hội chợ. Ảnh: D.Hiệp

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Đức Hải cho biết, hội chợ có quy mô khoảng 4.000 - 4.500m², diễn ra từ ngày 27-11 đến 1-12, quy tụ các sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP, nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến và sản phẩm tiêu biểu của các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại nhằm tăng cường liên kết vùng, kết nối cung - cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng Việt, đồng thời kích cầu mua sắm dịp cuối năm.

Hội chợ được tổ chức thành các không gian giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của Hà Nội và các địa phương thuộc ba miền Bắc - Trung - Nam; kết nối giao thương và thương mại số; quảng bá du lịch, trình diễn văn hóa, trải nghiệm ẩm thực và mua sắm đặc sản vùng miền.

Sự kiện "Xin chào Cà Mau 2026" là điểm nhấn của hội chợ. Ảnh: D.Hiệp

Điểm nhấn của hội chợ năm nay là sự kiện “Xin chào Cà Mau 2026”, được tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Cà Mau tại Thủ đô. Bên cạnh giới thiệu các sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, không gian Cà Mau còn có các hoạt động quảng bá du lịch, biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa, đờn ca tài tử Nam Bộ, giúp người dân Thủ đô và du khách hiểu thêm về bản sắc văn hóa vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Không chỉ tạo cơ hội để các địa phương giới thiệu sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng, hội chợ năm nay chú trọng đổi mới phương thức xúc tiến thương mại thông qua ứng dụng công nghệ số. Nhiều hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất với các hệ thống phân phối, siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đầu mối và sàn thương mại điện tử được tổ chức.

Du khách hứng thú tìm hiểu, trải nghiệm tại các gian hàng thưởng thức ẩm thực ba miền. Ảnh: D.Hiệp

Đặc biệt, các phiên livestream giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm với sự tham gia của những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội sẽ giúp các chủ thể sản xuất mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng. Cùng với đó là các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, thanh toán điện tử, nâng cao kỹ năng kinh doanh trực tuyến, từng bước đa dạng hóa kênh tiêu thụ sản phẩm.

Trong những ngày diễn ra hội chợ, người dân và du khách có cơ hội thưởng thức ẩm thực ba miền, tìm hiểu câu chuyện về sản phẩm, làng nghề truyền thống, tham gia các hoạt động trải nghiệm, dùng thử sản phẩm và mua sắm với nhiều chương trình khuyến mại.

Các em nhỏ tìm hiểu cách gói bánh chưng truyền thống qua phần trình diễn của nghệ nhân làng nghề bánh chưng xanh Đinh Xá tại không gian trải nghiệm của hội chợ. Ảnh: T.Hoa

Thông qua hội chợ, thành phố Hà Nội tiếp tục cụ thể hóa các chương trình hợp tác với các tỉnh, thành phố theo tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, phát huy vai trò của Thủ đô là trung tâm kết nối, phân phối hàng hóa và xúc tiến thương mại của cả nước.

Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng, tìm kiếm đối tác, đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đưa đặc sản vùng miền vào các kênh phân phối hiện đại, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng Việt theo hướng bền vững.