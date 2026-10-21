'Đặc sản' ATVNCG 2026: 'Gia phả' rối nùi và nhiều lần 'thoại sảng'

Đến với ATVNCG 2026, khán giả không chỉ ấn tượng về những tiết mục được đầu tư chỉn chu cả phần nghe lẫn phần nhìn, mà còn về những hành động quý mến mà các Anh Tài dành cho nhau trong suốt chặng đường. Dù vậy, cách thể hiện tình cảm nhiều khi cũng "khó đỡ" đến không tưởng.

ATVNCG 2026 khiến Gai Con thương nhớ vì cách các Anh Tài dành tình cảm cho nhau. Ảnh: YeaH1

Gần đây nhất, khi Hoàng Tôn chia sẻ khoảnh khắc tương tác thân thiết với BB Trần và Hoàng Rob tại Concert ATVNCG 2026, Thơm DaLAB đã có màn bình luận "chất vấn" BB Trần. Cách xưng hô bố - con đầy tính "tiểu phẩm" giữa hai người càng làm tình huống trở nên hài hước.

Hoàng Tôn chia sẻ clip tương tác cùng BB Trần và Hoàng Rob. Nguồn: @hoangton.official

Sau đó, Thơm DaLAB có màn "hỏi tội" BB Trần khiến các Gai Con cười ngất

Một tổ hợp cha - con khác cũng gây chú ý không kém là "bộ ba" Quái Kiệt Mộng Mơ, bao gồm Thỏ DaLAB, Trịnh Thăng Bình và Hà An Huy. Từ những người nghệ sĩ chỉ biết nhau qua truyền thông, chỉ sau Công diễn Hội ngộ, mối quan hệ "phụ tử" ngẫu hứng đã nảy sinh và bền chặt cho đến thời điểm hiện tại. Thậm chí, trong một show diễn, Hà An Huy còn gọi Thỏ DaLAB và vợ là "bố Thỏ, mẹ Huyền", khiến fan chỉ biết phì cười.

Hình ảnh "người cha" Trịnh Thăng Bình cẩn thận dắt "con trai" Hà An Huy đi chơi, dặn dò đủ điều khiến Gai Con suýt quên tuổi thật của Hà An Huy. Nguồn: @thangbinhtrinh

Đi làm nhưng thấy iPad lại sợ vì "bình thường ở nhà bố Thỏ, mẹ Huyền không cho chơi". Nguồn: @_thyqynhyk_

Thực chất, câu chuyện về những mối quan hệ gia đình "phát sinh" ngẫu hứng giữa các Anh Tài không còn khiến Gai Con quá bất ngờ. Thậm chí, từng có một thời gian các Gai Con thi nhau cố gắng vẽ lại "sơ đồ gia phả" của các Anh Tài, nhưng rồi cũng phải bỏ cuộc vì quá rối rắm.

Hỏi đến người nào thì biết, nhưng bảo vẽ "sơ đồ gia phả" thì Gai Con bó tay!

Hài hước hơn, câu chuyện còn chân thực đến mức nhiều Anh Tài sắm vai "con" như 14 Casper hay Thái Lê Minh Hiếu được cho là ảnh hưởng đến tính cách của những Anh Tài khác ở vai "lớn" hơn như Đông Hùng, BB Trần hay Mew Amazing. Phát hiện này khiến Gai Con cười không ngớt vì nhiều khoảnh khắc "dở khóc dở cười".

Tại Running Man 2026, cùng một trận đấu nảy lửa, trong khi 14 Casper tỏ ra hoảng hốt...

… thì Thái Lê Minh Hiếu lại cổ vũ hết mình. Nhiều Gai Con so sánh đây là sự khác biệt giữa "con trai" của Đông Hùng với "cháu cưng" của Mew Amazing và BB Trần.

Cũng chính từ những mối quan hệ "không chính thức" đó, nhiều câu chuyện thoại sảng ra đời, "mua vui" cho cộng đồng Gai Con trên khắp các nền tảng.

Nếu hỏi ai đã "dạy hư" Thái Lê Minh Hiếu, không ít Gai Con sẽ đồng tình và chỉ về phía BB Trần và Mew Amazing vì những pha "thoại sảng" không hồi kết

ThaiVG vốn không lưu loát tiếng Việt nhưng vẫn có nhiều pha "hú hồn chim én", chắc do chơi với Huỳnh Lập nên tiếng Việt muốn "gãy" cũng khó.