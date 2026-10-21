'Đặc sản' ATVNCG 2026: 'Gia phả' rối nùi và nhiều lần 'thoại sảng'
ATVNCG 2026 đã trở thành chương trình gây thương nhớ cho các Gai Con trong mùa hè năm nay. Bên cạnh những sân khấu hoành tráng cùng những khoảnh khắc giàu tình cảm anh em, ATVNCG 2026 còn để lại "gia tài" là một "gia phả" chồng chéo và những lần thoại sảng "hú hồn chim én".
Đến với ATVNCG 2026, khán giả không chỉ ấn tượng về những tiết mục được đầu tư chỉn chu cả phần nghe lẫn phần nhìn, mà còn về những hành động quý mến mà các Anh Tài dành cho nhau trong suốt chặng đường. Dù vậy, cách thể hiện tình cảm nhiều khi cũng "khó đỡ" đến không tưởng.
Gần đây nhất, khi Hoàng Tôn chia sẻ khoảnh khắc tương tác thân thiết với BB Trần và Hoàng Rob tại Concert ATVNCG 2026, Thơm DaLAB đã có màn bình luận "chất vấn" BB Trần. Cách xưng hô bố - con đầy tính "tiểu phẩm" giữa hai người càng làm tình huống trở nên hài hước.
Một tổ hợp cha - con khác cũng gây chú ý không kém là "bộ ba" Quái Kiệt Mộng Mơ, bao gồm Thỏ DaLAB, Trịnh Thăng Bình và Hà An Huy. Từ những người nghệ sĩ chỉ biết nhau qua truyền thông, chỉ sau Công diễn Hội ngộ, mối quan hệ "phụ tử" ngẫu hứng đã nảy sinh và bền chặt cho đến thời điểm hiện tại. Thậm chí, trong một show diễn, Hà An Huy còn gọi Thỏ DaLAB và vợ là "bố Thỏ, mẹ Huyền", khiến fan chỉ biết phì cười.
Thực chất, câu chuyện về những mối quan hệ gia đình "phát sinh" ngẫu hứng giữa các Anh Tài không còn khiến Gai Con quá bất ngờ. Thậm chí, từng có một thời gian các Gai Con thi nhau cố gắng vẽ lại "sơ đồ gia phả" của các Anh Tài, nhưng rồi cũng phải bỏ cuộc vì quá rối rắm.
Hài hước hơn, câu chuyện còn chân thực đến mức nhiều Anh Tài sắm vai "con" như 14 Casper hay Thái Lê Minh Hiếu được cho là ảnh hưởng đến tính cách của những Anh Tài khác ở vai "lớn" hơn như Đông Hùng, BB Trần hay Mew Amazing. Phát hiện này khiến Gai Con cười không ngớt vì nhiều khoảnh khắc "dở khóc dở cười".
Cũng chính từ những mối quan hệ "không chính thức" đó, nhiều câu chuyện thoại sảng ra đời, "mua vui" cho cộng đồng Gai Con trên khắp các nền tảng.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/dac-san-atvncg-2026-gia-pha-roi-nui-va-nhieu-lan-thoai-sang-post1886931.tpo