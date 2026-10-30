Đặc sắc những lớp học không biên giới

Triển khai Nghị quyết 59, các trường học tại TPHCM đang từng bước đưa hội nhập quốc tế vào hoạt động giáo dục thực tiễn. Những lớp học không biên giới không chỉ tạo cơ hội giao lưu, nâng cao năng lực tiếng Anh và chuyên môn cho giáo viên, học sinh, mà còn là dịp quảng bá những giá trị đặc sắc của giáo dục, văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Giáo sư quốc tế đứng lớp trường phổ thông

Giáo viên, học sinh Trường Trung học Thực hành, Đại học Sư phạm TPHCM vừa có buổi gặp gỡ, trao đổi học thuật với hai giáo sư Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Odisee (Bỉ). Tại đây, hai giáo sư chia sẻ về giáo dục hai nước, đổi mới phương pháp giảng dạy và phát triển tư duy phản biện cho học sinh THPT.

Trước đó, học sinh nhà trường có cơ hội tham gia các giờ học hướng nghiệp với giảng viên Trường Đại học Quốc tế Tokyo (Nhật Bản). Các em được giới thiệu về môi trường học tập, chương trình đào tạo, cơ hội học bổng và tìm hiểu những ngành học như khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, kinh doanh số và đổi mới.

Đưa giáo sư đại học quốc tế về đứng lớp ở trường phổ thông là hoạt động trong chuỗi hợp tác quốc tế về giáo dục của Trường Trung học Thực hành, Đại học Sư phạm TPHCM nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 59. Thông qua việc kết nối với các chuyên gia quốc tế, nhà trường mở rộng trao đổi học thuật, tiếp cận phương pháp dạy học hiện đại, đồng thời tạo thêm cơ hội hướng nghiệp cho học sinh trong bối cảnh giáo dục toàn cầu.

Lớp học không biên giới của học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học với học sinh Trường Tiểu học Dongsan (Hàn Quốc)

Theo TS Nguyễn Thị Tú, Hiệu trưởng Trường Trung học Thực hành, Đại học Sư phạm TPHCM, hội nhập quốc tế không chỉ dừng ở giao lưu văn hóa mà còn góp phần giúp nhà trường tái định nghĩa vai trò của giáo viên trong trường công lập. Quá trình này giúp nhà trường thiết lập không gian đối thoại an toàn ngay trong từng tiết học, tạo điều kiện để giáo viên và học sinh chủ động trao đổi, phát triển tư duy.

“Là đơn vị tiên phong triển khai mô hình trường tiên tiến, hiện đại trên địa bàn TPHCM, nhà trường đánh giá lớp học không biên giới với các chuyên gia đại học quốc tế là “chìa khóa” để nâng tầm chất lượng dạy học, khẳng định uy tín của một cơ sở giáo dục công lập, hướng tới mục tiêu đi đầu trong đổi mới và hội nhập quốc tế”, TS Nguyễn Thị Tú nhấn mạnh.

Ở bậc tiểu học, lớp học không biên giới cũng mở rộng không gian kết nối giữa học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học (phường Bến Thành, TPHCM) với học sinh Trường Tiểu học Dongsan (Hàn Quốc). Qua màn hình trực tuyến, học sinh hai trường cùng học tập, giao lưu, trao đổi và phản biện về chủ đề biến đổi khí hậu. Hoạt động nằm trong khuôn khổ ghi nhớ hợp tác quốc tế giữa hai nhà trường, được đẩy mạnh trong năm học 2026-2027 gắn với việc triển khai Nghị quyết 59.

Theo cô Trần Bé Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, những lớp học không biên giới tạo môi trường đa văn hóa, đa ngôn ngữ, giúp học sinh tự tin sử dụng tiếng Anh và vun đắp tình bạn quốc tế. Giáo viên nhà trường cũng có thêm cơ hội nâng cao năng lực chuyên môn thông qua việc tổ chức hoạt động, thiết kế bài học và tích hợp tiếng Anh vào các tiết học bộ môn.

“Xác định Nghị quyết 59 là một trong những trụ cột trọng tâm để phát triển giáo dục trong bối cảnh toàn cầu hóa, hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế được nhà trường chú trọng đẩy mạnh trong năm học này theo hướng gắn với học thuật, văn hóa hơn là chỉ dừng ở việc tham quan, trao đổi. Hiện nay, nhà trường hợp tác với các trường ở Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản… Bằng cách đưa hợp tác quốc tế giáo dục đi vào chiều sâu, môi trường giáo dục của trường đã không ngừng nâng chất, ngày càng tiệm cận với môi trường quốc tế, đặc biệt khi trường đang xây dựng môi trường để tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai”, cô Trần Bé Hồng Hạnh chia sẻ.

Tự tin quảng bá “đặc sản” giáo dục Việt Nam

Từ thực tiễn triển khai Nghị quyết 59, các lớp học không biên giới còn trở thành cơ hội để giáo viên, học sinh TPHCM giới thiệu, quảng bá những nét “đặc sản” của giáo dục, văn hóa Việt Nam, TPHCM đến bạn bè quốc tế.

Trong chuyến giao lưu với Trường THCS Võ Trường Toản, phường Sài Gòn, TPHCM, giáo viên và học sinh Trường Bendemeer Secondary School (Singapore) tham gia tiết tiếng Anh chủ đề ẩm thực Việt Nam cùng học sinh lớp 8/3. Những món ăn truyền thống như xôi ngũ sắc, bánh bò dân dã của vùng đất Nam bộ đã để lại ấn tượng với các vị khách quốc tế ngay trong lần đầu trải nghiệm.

Cán bộ quản lý Singapore ấn tượng với môi trường giáo dục Trường THCS Nguyễn Du

Tại Trường THCS Nguyễn Du, phường Bến Thành, TPHCM, đoàn cán bộ quản lý giáo dục Singapore có dịp tham dự tiết khoa học tự nhiên của học sinh lớp 6/1. Các vị khách bất ngờ khi được học sinh tự tin hướng dẫn sử dụng điện thoại để tham gia bài học, trả lời câu hỏi tương tác bằng tiếng Anh. Đặc biệt, những hướng dẫn viên nhí còn giới thiệu đầy chuyên nghiệp về phòng thí nghiệm, thư viện, phòng học bộ môn và các hoạt động giáo dục của trường.

Theo thầy Cao Đức Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, khi đón tiếp chuyên gia giáo dục nước ngoài, nhà trường mong muốn mang đến những trải nghiệm thực tế về hoạt động dạy học, rèn luyện, để nước bạn có cái nhìn sâu sắc, toàn diện hơn về giáo dục TPHCM nói riêng, Việt Nam nói chung trong bối cảnh hội nhập. Thông qua các hoạt động cùng học, cùng chơi, những điểm nổi bật trong đổi mới giáo dục của trường, như chuyển đổi số và xây dựng trường học hạnh phúc được truyền tải đầy sâu sắc đến giáo viên nước bạn.

“Các vị khách quốc tế rất ngạc nhiên khi công nghệ số, AI đã được giáo viên nhà trường đưa vào bài dạy có kiểm soát, thu hút học sinh tương tác. Qua đó, các chuyên gia giáo dục nước bạn đánh giá cao giáo dục của TPHCM khi mang đến môi trường giáo dục không hề thua kém nước bạn…”, thầy Cao Đức Khoa bày tỏ.

Đánh giá Nghị quyết 59 là cơ chế nối dài để nhà trường hoàn thiện thêm nguồn lực đổi mới giáo dục, quảng bá những “đặc sản” giáo dục của nhà trường đến bạn bè quốc tế, cô Trần Thúy An, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Trường Toản cho biết khi triển khai Nghị quyết, công tác hội nhập quốc tế giáo dục của trường có thêm nhiều điểm mới. Việc triển khai nghị quyết mở ra cách tiếp cận mới trong hợp tác khi giáo viên, học sinh nước bạn trực tiếp tham gia, đánh giá và góp ý các hoạt động giáo dục, rèn luyện của nhà trường.

“Nếu so về cơ sở vật chất, có thể nhà trường chưa bì kịp với một số nước bạn, nhưng về tinh thần đổi mới, sáng tạo, nỗ lực xây dựng trường học hạnh phúc, đổi mới dạy và học tiếng Anh thì lại là thế mạnh, đáng tự hào. Qua các chương trình giao lưu quốc tế, nhà trường xem là dịp để chuyên gia giáo dục nước ngoài cảm nhận rõ nét những “đặc sản” này, nối dài hơn nữa tính hiệu quả của các chương trình hợp tác…”, cô Trần Thúy An chia sẻ.