Tối 23/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ phối hợp Ban Quản trị chùa Kh’Leang (phường Sóc Trăng) tổ chức lễ cúng Trăng của người Khmer năm 2026.

Sự kiện này trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ diễn ra tại phường Sóc Trăng và phường Phú Lợi từ ngày 21-24/11.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cho biết, theo quan niệm của người Khmer, Lễ cúng Trăng là để tạ ơn thần Mặt trăng trong năm đã bảo vệ mùa màng, mang lại mưa thuận gió hòa, giúp mùa màng bội thu.

Lễ Cúng Trăng là phong tục truyền thống góp phần nâng cao nhận thức trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Lễ Cúng Trăng năm nay nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo, góp phần làm cho không khí lễ hội thêm tưng bừng, náo nhiệt, tạo nên sự đa dạng văn hóa của lễ hội, vừa tạo ra sản phẩm văn hóa đặc trưng, phục vụ phát triển du lịch theo hướng liên kết vùng, miền.

Lễ cúng Trăng được thể hiện qua các vật cúng nhằm tưởng nhớ đến công ơn thần Mặt trăng vốn được đồng bào Khmer xem là thần bảo hộ cho mùa màng tốt tươi, giúp con người làm ăn phát đạt trong năm mới.

Tại buổi lễ, những người tham dự còn được xem nghi thức rang, giã, sàng những hạt nếp để làm nên cốm dẹp.

Trước khi kết thúc nghi lễ, các sư, achar cao niên và người có uy tín trong cộng đồng đã bốc từng nắm cốm dẹp lần lượt đút vào miệng những người tham dự, kèm những lời chúc tốt đẹp.