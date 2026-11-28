Quang cảnh chương trình - Ảnh: N.H

Các đại biểu tham dự chương trình - Ảnh: N.H

Các nghệ nhân, diễn viên và nhạc công thuộc Câu lạc bộ Tuồng Bội Khương Hà đã biểu diễn các trích đoạn tuồng cổ, tuồng mới. Qua đó, góp phần đưa nghệ thuật hát Tuồng Bội đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là khách du lịch trong nước và quốc tế, đồng thời nâng cao nhận thức về giá trị nghệ thuật truyền thống; khuyến khích bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian trong đời sống đương đại…

Một tiết mục biểu diễn tại chương trình - Ảnh: N.H

Các nghệ nhân, diễn viên thuộc Câu lạc bộ Tuồng Bội Khương Hà biểu diễn tại chương trình - Ảnh: N.H

Nghệ nhân biểu diễn tại chương trình - Ảnh: N.H

Các nghệ nhân, diễn viên thuộc Câu lạc bộ Tuồng Bội Khương Hà - Ảnh: N.H

Nét đặc sắc của nghệ thuật hát Tuồng Bội thể hiện qua âm sắc địa phương trong lời ca, lối hóa trang độc đáo và nghệ thuật biểu diễn tài hoa của các nghệ nhân; đặc biệt là khả năng đảm nhận cùng một lúc trên sân khấu hai vai diễn khác nhau trong cùng một trích đoạn.

Tháng 12/2024, nghệ thuật trình diễn dân gian hát Tuồng Bội, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch (nay là xã Bố Trạch) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ngọc Hải