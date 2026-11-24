Ngày hội Văn hóa “Phú Xuân rạng ngời văn hoa” diễn ra ở khuôn viên đình Thương Bạc, đường Trần Hưng Đạo.

Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa và con người Phú Xuân; đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng trong gìn giữ di sản, xây dựng nếp sống văn hóa ở cơ sở.

Với thông điệp “Một Phú Xuân qua chiều dài lịch sử, gìn giữ văn hóa và phát triển trong nhịp sống hôm nay”, ngày hội giới thiệu hai mô hình thí điểm của thành phố Huế gồm “Mỗi xã, phường - Một không gian văn hóa cộng đồng” và “Một địa phương - Một câu chuyện văn hóa”. Đây cũng là dịp giới thiệu những nét đặc trưng về lịch sử, văn hóa, nghề thủ công, đồng thời tạo không gian để người dân trực tiếp tham gia các hoạt động cộng đồng.

Thích thú khi được trải nghiệm in tranh mộc bản

Phó Chủ tịch UBND phường Phú Xuân Nguyễn Hồ Công cho biết, Phú Xuân là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, gắn liền với chiều sâu di sản và bản sắc đặc trưng của Cố đô Huế. Chủ đề “Phú Xuân rạng ngời văn hoa” thể hiện khát vọng xây dựng một Phú Xuân văn minh, giàu bản sắc, nơi các giá trị văn hóa được trân trọng, gìn giữ và phát huy; mỗi người dân vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là người gìn giữ và lan tỏa văn hóa.

Tại ngày hội, người dân và du khách được tham quan triển lãm ảnh “Phú Xuân rạng ngời văn hoa”; tìm hiểu các nghề như làm diều, lân sư rồng, trống lùng tung, phấn nụ Huế, mè xửng; trải nghiệm làm tranh mộc bản, thêu thủ công. Dịp này, các tổ dân phố còn giới thiệu sản phẩm thủ công, ẩm thực và đặc sản tiêu biểu tại các gian hàng.

Không gian ngày hội góp phần tạo cơ hội để người dân tiếp cận và trải nghiệm các giá trị văn hóa của vùng đất Phú Xuân. Qua đó, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong bảo tồn di sản, duy trì các nghề thủ công và xây dựng không gian văn hóa mang bản sắc riêng.