Đặc sắc Ngày hội Hương cốm Khẩu nua lếch và hạt dẻ Ngân Sơn

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà cùng các đại biểu dự Ngày hội.

Ngày hội diễn ra trong 2 ngày, 19 và 20-9, nhằm giới thiệu, quảng bá các nông sản đặc trưng, nét văn hóa truyền thống, cảnh quan và tiềm năng du lịch của địa phương; đồng thời tạo cơ hội để người dân, du khách trải nghiệm, tìm hiểu và thưởng thức các sản vật của Ngân Sơn.

Các đại biểu dự Ngày hội.

Trong phần khai mạc, đại biểu và nhân dân được thưởng thức chương trình nghệ thuật do sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc biểu diễn; màn đồng diễn múa chuông của 100 cô gái Dao Tiền; tham quan, trải nghiệm, mua sắm tại các gian hàng và tham quan Khu di tích lịch sử Bốt Khau Pàn.

Ngân Sơn tổ chức Ngày hội Hương cốm Khẩu nua lếch và Hạt dẻ

Một số hoạt động tại Ngày hội.

Một trong những hoạt động nổi bật tại Ngày hội là Hội thi Hương cốm Khẩu nua lếch Ngân Sơn, cùng các hoạt động trải nghiệm tại vườn hạt dẻ, cánh đồng lúa và thưởng thức ẩm thực địa phương.

Hội thi Vị dẻ Ngân Sơn gồm 4 phần thi: “Nhanh tay - Khéo tay”, “Bếp lửa hạt dẻ”, “Biến hạt dẻ thành đặc sản” và “Đại sứ Hạt dẻ Ngân Sơn”. Trong khuôn khổ Ngày hội còn có Giải chạy “Về nguồn” và Giải bóng chuyền xã Ngân Sơn mở rộng.

Trong ngày 19-9, các hoạt động Trung thu dành cho thiếu nhi như rước đèn, múa lân, trao quà, phá cỗ và Hội thi đèn Trung thu “Lung linh trăng núi - Hương hội Ngân Sơn” được tổ chức. Đêm giao lưu nghệ thuật “Hương sắc Ngân Sơn” diễn ra vào buổi tối với các tiết mục nghệ thuật và giao lưu văn nghệ mang đậm bản sắc địa phương.

Ngày 20-9, Ngày hội tiếp tục với Hội thi Vị dẻ Ngân Sơn, Giải bóng chuyền xã Ngân Sơn mở rộng, chương trình biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Thái Nguyên; trao giải các hội thi, giải thể thao.

Du khách tham quan gian hàng tại Ngày hội.

Thông qua Ngày hội, xã Ngân Sơn giới thiệu đến du khách những sản vật đặc trưng như cốm Khẩu nua lếch, hạt dẻ, cùng các giá trị văn hóa, lịch sử và cảnh quan của địa phương. Qua đó góp phần xây dựng thương hiệu sản phẩm, mở rộng cơ hội tiêu thụ nông sản, phát triển du lịch, tạo thêm sinh kế, việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.