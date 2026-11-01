Đặc sắc Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Nhuế

Đây là thôn được chọn làm điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trưng bày và trải nghiệm đặc sắc, tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng.

Lãnh đạo xã Thiên Lộc chúc mừng cán bộ và nhân dân thôn Nhuế. Ảnh: PV

Ngày hội được tổ chức trang trọng với hai phần lễ và hội.

Tại phần lễ, ông Hoàng Văn Dũng, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Nhuế đã ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và trưởng thành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khẳng định vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của việc phát huy tinh thần đoàn kết từ những hành động thiết thực trong đời sống hằng ngày, xây dựng khu dân cư nghĩa tình, văn minh.

Bí thư Chi bộ thôn Nhuế Phạm Thị Ngần báo cáo kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2026. Ảnh: PV

Báo cáo kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2026, Bí thư Chi bộ thôn Nhuế Phạm Thị Ngần cho biết, thôn hiện có 2.196 hộ với 8.597 nhân khẩu. Năm 2026, kinh tế tiếp tục phát triển, thu nhập bình quân ước đạt 90 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm, thu nhập ổn định đạt trên 98%. Toàn thôn hiện còn 2 hộ cận nghèo, giảm 4 hộ so với năm 2025.

Lãnh đạo xã tham quan không gian trưng bày các sản phẩm nông nghiệp địa phương. Ảnh: PV

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa đạt kết quả tích cực với 1.257/1.271 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 98,89%. Các hoạt động khuyến học, khuyến tài, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình có hoàn cảnh khó khăn được triển khai thiết thực.

Công tác vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, quản lý đất đai và trật tự xây dựng tiếp tục được quan tâm; việc thực hiện dân chủ ở cơ sở được chú trọng, góp phần phát huy quyền làm chủ và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiên Lộc Phùng Khải Lợi phát biểu tại ngày hội. Ảnh: PV

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiên Lộc Phùng Khải Lợi ghi nhận những kết quả thôn Nhuế đạt được, đồng thời đề nghị Chi bộ, Ban lãnh đạo thôn, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn, đáng sống.

Đặc biệt, trước yêu cầu đặt ra trong quá trình đô thị hóa, thôn cần chú trọng giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống, phát huy tình làng nghĩa xóm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm cộng đồng.

Biểu dương các hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu. Ảnh: PV

Đối với công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án, thôn cần tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại, kịp thời nắm bắt và giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân, bảo đảm sự công khai, minh bạch và quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Điểm nhấn của ngày hội là phần hội với nhiều hoạt động phong phú, được tổ chức nhằm tạo không gian giao lưu, trải nghiệm và giới thiệu những nét đẹp văn hóa, đời sống của địa phương.

Trao quà cho các hộ gia đình khó khăn. Ảnh: PV

Trong đó, triển lãm ảnh và các sản phẩm địa phương cùng không gian số do Đoàn Thanh niên thực hiện đã mang đến những sắc màu riêng, kết hợp giữa việc gìn giữ giá trị truyền thống với tinh thần đổi mới, sáng tạo. Bên cạnh các tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm “Chung tay bảo vệ môi trường” góp phần truyền tải thông điệp gần gũi, thiết thực về trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng môi trường sống sáng, xanh, sạch, đẹp.

Quang cảnh ngày hội. Ảnh: PV

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng quà các hộ có hoàn cảnh khó khăn; biểu dương, khen thưởng những cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu có đóng góp tích cực trong các phong trào thi đua tại khu dân cư.

Ban lãnh đạo thôn và Ban Công tác Mặt trận cũng phát động phong trào thi đua xây dựng xã Thiên Lộc phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nhân dân hạnh phúc.