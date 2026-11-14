Đặc sắc ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Tây Bắc

Sáng 14/11, tại nhà văn hóa thôn Khéo Lẹng, xã Lâm Thượng tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, với chủ đề “Lâm Thượng – Sắc màu hội tụ”. Dự và chung vui với cán bộ, nhân dân thôn Khéo Lẹng có ông Dương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; cùng các lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo xã Lâm Thượng và đông đảo nhân dân địa phương.

Tại ngày hội, đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của thôn trong năm 2026. Nổi bật, toàn thôn có 202/209 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong xây dựng nông thôn mới, 9 hộ dân tự nguyện hiến hơn 2.000m² đất để xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng.

Cùng với đó, người dân tiếp tục phát huy lợi thế vùng măng mai với diện tích khoảng 150ha, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập. Hoạt động du lịch cộng đồng ngày càng phát triển. Trong năm 2026, địa phương đón hơn 30.000 lượt khách, mở ra thêm cơ hội phát triển kinh tế gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Nhân dịp này, ông Dương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đã trao quà chúc mừng thôn Khéo Lẹng. Agribank Chi nhánh Yên Bái trao tặng thôn một chiếc tivi 65 inch. Ban tổ chức cũng trao quà cho 15 người có uy tín trên địa bàn xã; 7 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và 5 hộ gia đình tiêu biểu.

Không khí ngày hội thêm sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian như đánh quay, đi cà kheo, kéo co, hát Then, đàn tính. Người dân và du khách còn được tìm hiểu, trải nghiệm nghề làm nón truyền thống, cách vấn khăn của phụ nữ dân tộc Tày; tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng như thổ cẩm, nếp Lào Mu, cốm, bánh cốm, măng mai và các sản phẩm OCOP.

Anh Hoàng Văn Trạng, thôn Khéo Lẹng, xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai chia sẻ: “Tôi rất vui và phấn khởi khi năm nay thôn được tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt có Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh về dự, chung vui với bà con. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của người dân trong thôn mà còn là dịp để mọi người gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết. Qua ngày hội, chúng tôi càng thêm ý thức giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng quê hương. Tôi mong muốn những hoạt động ý nghĩa này sẽ được duy trì để thế hệ trẻ hiểu hơn về phong tục, tập quán và tự hào về bản sắc văn hóa của quê hương”.

Còn tại Bản Chao, xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai cũng tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Ông Hoàng Mạnh Hà, Bí thư xã Việt Hồng (áo xanh) cho biết, Bản Chao hiện có 164 hộ với 685 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Tày chiếm 85%. Từ tháng 7/2026, sau sáp nhập với 43 hộ của Bản Din, thôn nhanh chóng kiện toàn Ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể, ổn định hoạt động.

Những năm qua, người dân tích cực hưởng ứng các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới. Đến nay, 97% số hộ đạt gia đình văn hóa, 94,5% đạt gia đình hạnh phúc, trên 75% người dân tham gia phong trào “Bình dân học vụ số”. Thu nhập bình quân đạt 65 triệu đồng/người/năm, toàn thôn còn 1 hộ nghèo và 4 hộ cận nghèo. Hạ tầng nông thôn ngày càng hoàn thiện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.

Bà Nguyễn Thị Thể, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Bản Chao, xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai chia sẻ: “Tôi rất phấn khởi được tham gia ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là dịp để chị em phụ nữ và bà con gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Thời gian qua, chị em luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa và bảo tồn bản sắc dân tộc. Chúng tôi mong muốn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cùng chung sức xây dựng bản làng ngày càng khang trang, giàu đẹp”. (Trong ảnh: Thi kéo co thu hút đông đảo người dân tham gia).

Cùng ngày, tại bản Lao Chải, xã Khun Há, tỉnh Lai Châu tổ chức điểm ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với các hoạt động hưởng ứng ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Năm 2026, nhân dân bản Lao Chải đã tích cực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, thu nhập bình quân đạt khoảng 38 triệu đồng/người/năm; bình quân lương thực đạt 850kg/người/năm. Người dân duy trì sản xuất nông nghiệp với khoảng 412ha gieo trồng; chú trọng phát triển cây dược liệu với 7,43ha cây sâm, khoảng 50.000 cây và 15.000 cây thất diệp nhất chi hoa. Công tác bảo vệ rừng được quan tâm với 1.389,9ha rừng khoanh nuôi, bảo vệ.

Du lịch cộng đồng từng bước trở thành hướng phát triển kinh tế có tiềm năng. Năm 2026, bản phối hợp tổ chức ngày hội Hương sắc bản Mông, thu hút hơn 4.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm; tham gia Giải chạy “Dấu chân mùa vàng Khun Há”. Đặc biệt, điểm du lịch Lao Chải được trao giải thưởng VITA Awards với danh hiệu “Điểm đến có sản phẩm du lịch có nội hàm văn hóa sâu sắc”.

Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động và xây dựng đời sống văn hóa được nhân dân tích cực hưởng ứng. Toàn bản có 271/282 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 96,1%; bản được công nhận bản văn hóa năm 2026. Tinh thần tương thân, tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mông và bảo vệ môi trường tiếp tục được phát huy. Hiện bản còn 52 hộ nghèo và 49 hộ cận nghèo.

Cũng tại ngày hội, nhân dân và du khách tham gia giã bánh giầy, chơi đánh quay và trải nghiệm những hoạt động của đồng bào dân tộc Mông.