Từ ngày 20/11 đến ngày 25/11/2026, tại Trung tâm Văn hóa - Triển lãm thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Bắc Ninh tổ chức Liên hoan Du lịch ẩm thực Bắc Ninh năm 2026.

Ban tổ chức và đại biểu cắt băng khai mạc Liên hoan Du lịch ẩm thực Bắc Ninh năm 2026. Ảnh: Lê Thanh

Liên hoan Du lịch ẩm thực Bắc Ninh năm 2026 là hoạt động xúc tiến du lịch ý nghĩa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến, thúc đẩy du lịch cộng đồng và tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa Bắc Ninh với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Với chủ đề “Tinh hoa ẩm thực hội tụ - Kết nối du lịch Bắc Ninh”, Liên hoan có hơn 80 gian hàng giới thiệu những sản phẩm ẩm thực tiêu biểu, đặc sản địa phương và dịch vụ du lịch của các vùng miền. Trong đó có 20 gian hàng giới thiệu sản phẩm ẩm thực, du lịch tiêu biểu của Bắc Ninh, các địa phương như Thái Nguyên, Tuyên Quang; cùng hơn 60 gian hàng giới thiệu nông sản, sản phẩm OCOP của các doanh nghiệp, hợp tác xã, câu lạc bộ trong và ngoài thành phố.

Trong khuôn khổ chương trình, du khách được tham quan, thưởng thức, trải nghiệm nghệ thuật chế biến các món ăn truyền thống, đặc sản cùng các hoạt động giao lưu, xúc tiến, kết nối và trình diễn di sản văn hóa đặc sắc.

Đại biểu và du khách tham quan các gian hàng. Ảnh: Lê Thanh

Nhiều món ăn ngon được giới thiệu như: Bánh đúc riêu cua Vạn An, bánh cuốn Mão Điền, bánh đa Kế, bánh chưng Hoàng Vân, bánh ngũ sắc Thị Cầu, bánh phu thê Đình Bảng, nem nướng Liên Chung, nem ngựa, phở gan cháy Đáp Cầu, rượu sâm Nam núi Dành, trà Bản Ven…

Thông qua liên hoan, Ban tổ chức mong muốn giới thiệu rộng rãi hình ảnh vùng đất, con người và những nét văn hóa ẩm thực đặc sắc của Bắc Ninh đến du khách trong nước, quốc tế; đồng thời tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương.

Gian hàng giới thiệu văn hóa ẩm thực của người dân bản Thái Hải (Thái Nguyên). Ảnh: Lê Thanh

Đây cũng là dịp để doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và các chủ thể OCOP quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ.