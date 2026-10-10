Đặc sắc Liên hoan 'Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông trong đời sống đương đại' trong Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông tại Điện Biên

Tiết mục hát-múa "Mùa xuân về" của đoàn diễn viên, nghệ nhân tỉnh Điện Biên thực hiện. (Ảnh: LÊ LAN)

Tham gia Liên hoan có 11 đoàn nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ 11 tỉnh: Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk. Mỗi đoàn trình diễn 3 tiết mục thuộc các loại hình: ca, múa, nhạc, với tổng thời lượng không quá 20 phút.

Không gian văn hóa dân tộc Mông các tỉnh thu hút đông đảo nhân dân, du khách tham gia. (Ảnh: LÊ LAN)

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các tiết mục được 11 đoàn trình diễn tại Ngày hội đều được chuẩn bị công phu, khai thác chất liệu từ làn điệu dân ca, điệu múa dân gian và nhạc cụ truyền thống của đồng bào dân tộc Mông. Qua đó, tái hiện đời sống văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, đồng thời thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Để bảo đảm chất lượng chuyên môn, Hội đồng nghệ thuật chấm điểm độc lập đối với từng tiết mục, tập trung vào nội dung, chủ đề, tư tưởng; nghệ thuật dàn dựng, biểu diễn; trang phục và đạo cụ. Đồng thời, chương trình được đánh giá tổng thể về bố cục, sự liên kết giữa các tiết mục, tính phong phú, sáng tạo và mức độ thể hiện bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Mông, trong đó chú trọng tỷ lệ, chất lượng các tiết mục nguyên gốc.

Đông đảo nhân dân tham quan các không gian trưng bày văn hóa dân tộc Mông của các tỉnh. (Ảnh: LÊ LAN)

Liên hoan là dịp để các đoàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa dân tộc Mông đến nhân dân, du khách, khơi dậy ý thức gìn giữ và phát huy di sản văn hóa trong đời sống đương đại.

Đặc sắc tiết mục múa truyền thống của dân tộc Mông tại Ngày hội. (Ảnh: LÊ LAN)

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Đông đảo nhân dân theo dõi các hoạt động tại Ngày hội. (Ảnh: LÊ LAN)