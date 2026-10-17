Đặc sắc lễ Sú khon khoài của người Lự ở Lai Châu

Đi đầu đoàn rước là thầy cúng cùng với lễ vật được các thanh niên khỏe mạnh mang trên tay. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Đoàn rước trâu là những chàng trai, cô gái múa rẻo hát hay nhất bản. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Thầy cúng cầm gà cùng vai trâu lần lượt vừa cúng vừa nhấc vai trâu qua vai, qua lưng trâu giống như hành động tháo vai trâu mỗi khi trâu đi làm về. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Thầy tay cầm cây gai nhúng vào cốc nước quả bồ kết vẩy lên khắp người trâu với mong muốn được rửa sạch những mệt nhọc, khổ cực, bệnh tật của trâu trong năm qua. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Sau lễ Thầy cúng và chủ trâu cùng đặt ngón tay lên bàn lễ và cùng nhau cầu mong cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến cho vụ mùa mới bội thu cho người người, nhà nhà no ấm. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Thầy cúng lấy một nắm cơm nếp chấm lên đầu trâu với mong muốn thông báo cho trâu là gia chủ đã làm xong lý tháo vai cho trâu. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Thầy cúng đứng dậy cầm nắm xôi chấm vào lòng bàn tay của gia chủ. Ý muốn thông báo cho gia chủ là trâu đã đồng ý trả hồn cho chủ. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Các chủ trâu đưa hết trâu vào chuồng cúng thì lúc này đoàn nhạc lễ và đoàn rước trâu cũng đã đứng ngay ngắn. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Kết thúc lễ cúng hồn trâu thầy cúng đưa các chủ trâu trở về bàn lễ chính để làm lễ buộc chỉ tay cho chủ trâu. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Thầy cùng các chủ trâu ngồi quanh bàn lễ và cùng đặt ngón tay lên bàn lễ để cúng xin thần linh cho trâu trả hồn chủ. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Thầy cùng các chủ trâu ngồi quanh bàn lễ và cùng đặt ngón tay lên bàn lễ để cúng xin thần linh cho trâu trả hồn chủ. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Chủ trâu cùng những chú trâu đã vất vả giúp đỡ gia chủ trong suốt năm qua. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)