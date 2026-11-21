Đặc sắc Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội
Sáng 21/11, trong không gian văn hóa, lịch sử giàu ý nghĩa của hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dac-sac-le-khai-mac-ngay-van-hoa-viet-nam-tai-ha-noi-246261121113116944.htm