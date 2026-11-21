Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực đã mở đường áp dụng giá bán lẻ điện theo giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường đối với khách hàng sinh hoạt, khi điều kiện kỹ thuật cho phép.