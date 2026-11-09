Đặc sắc Lễ hội Tịch Điền tại phường Điện Bàn Bắc

Lễ Tịch Điền tại phường Điện Bàn Bắc là một hoạt động văn hóa truyền thống giàu ý nghĩa, gắn với đời sống sản xuất nông nghiệp, với lịch sử và ký ức cộng đồng.

Lãnh đạo phường cho biết Lễ hội Tịch Điền của làng Diệm Sơn được tổ chức vào ngày 1-10 âm lịch hằng năm và được nhân dân gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Hoạt động còn thể lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân và ước vọng về một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Nghi thức Tịch điền - hoạt động trọng tâm, mang ý nghĩa biểu tượng và là linh hồn của lễ hội - tái hiện hình ảnh xuống đồng, cày ruộng đầu năm theo truyền thống.

Các nét đẹp truyền thống được người nông dân tái hiện, đặc biệt các món ăn thể hiện khá đặc sắc, lưu giữ từ nhiều thế hệ.

Khoảng 30 du khách Châu Âu đến tham quan và trải nghiệm lễ hội do phường Điện Bàn Bắc tổ chức; tham quan không gian thờ cúng, tìm hiểu nét văn hóa nông nghiệp truyền thống tại Lễ hội Tịch điền ở đình làng Diệm Sơn.

Du khách trực tiếp xuống đồng cày ruộng cùng trâu, bắt cá và tìm hiểu lễ cầu mưa...

Tham quan làng Đông Quang, trải nghiệm trồng nấm bào ngư hữu cơ. Đặc biệt, du khách còn được tự tay chế biến món bánh xèo với nhân nấm tươi vừa thu hoạch.

Hành trình còn đưa du khách đến tham quan làng hoa cúc truyền thống Hà Đông, tìm hiểu quy trình sản xuất và trải nghiệm sản phẩm OCOP bún sợi, phở khô Đức Thảo.