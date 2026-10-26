Đặc sắc Lễ hội cúng máng nước của đồng bào Mơ Nông

Nghi thức cúng máng nước của đồng bào Mơ Nông.

Lễ hội nhằm bảo tồn, tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, tạo điều kiện để cộng đồng Mơ Nông trực tiếp thực hành, trao truyền, giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Mơ Nông tại địa phương.

Ông Châu Minh Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho biết, Lễ cúng máng nước là một nghi lễ tín ngưỡng dân gian lâu đời, giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống tâm linh và sinh hoạt cộng đồng của người Mơ Nông. Việc phục dựng không chỉ nhằm bảo tồn và tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, mà còn góp phần kết nối cộng đồng, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng đầu nguồn và nguồn nước sinh thái bền vững.