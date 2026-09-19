Đặc sắc Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Sáng 19/9 (tức mùng 9 tháng 8 năm Bính Ngọ) chung kết Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn VTV - 2026 chính thức bắt đầu. Ảnh Duy Mạnh

Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn từ lâu đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng của vùng đất ven biển Hải Phòng. Mỗi mùa hội, hình ảnh những “ông trâu” dũng mãnh cùng không khí náo nức của người dân, du khách tạo nên một không gian văn hóa đặc biệt, nơi hội tụ các giá trị tín ngưỡng, phong tục, tinh thần thượng võ và đời sống cộng đồng.

Năm 2026 đánh dấu sự trở lại của đầy đủ vòng đấu loại và vòng chung kết. Đây là điểm mới đáng chú ý sau 8 năm lễ hội chỉ tổ chức vòng chung kết. Việc khôi phục vòng đấu loại không chỉ tạo thêm sức hấp dẫn cho lễ hội mà còn góp phần tái hiện trọn vẹn hơn diễn trình của một lễ hội truyền thống được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Đậm đà bản sắc từ phần lễ

Sức hấp dẫn của Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn không chỉ đến từ những kháp đấu quyết liệt trên sới chọi mà còn được tạo nên bởi hệ thống nghi lễ truyền thống được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ.

Trong khuôn khổ lễ hội năm nay, nhiều nghi thức quan trọng được tổ chức trang trọng. Ngày 11/9, lễ dâng hương, thượng cờ khai hội diễn ra tại đền Nghè và đền Nam Hải Thần Vương, mở đầu cho chuỗi hoạt động của mùa hội. Tiếp đó, lễ rước nước được tổ chức ngày 17/9, cùng các nghi lễ tế thần linh diễn ra ngày 18/9.

Các nghi lễ được tổ chức trong không khí trang nghiêm, thể hiện sự thành kính của cộng đồng đối với các vị thần linh được tôn thờ, đồng thời gửi gắm những ước vọng về cuộc sống bình an, thời tiết thuận hòa, mùa màng thuận lợi và một mùa hội diễn ra an toàn.

Sau vòng chung kết, các nghi lễ tiếp tục được thực hiện với lễ hiến sinh trâu vô địch, lễ tạ thần linh và lễ tống thần. Theo kế hoạch, lễ tống thần diễn ra ngày 26/9, khép lại mùa Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026.

Nếu những kháp đấu tạo nên không khí sôi động, hào hứng thì phần lễ lại mang đến chiều sâu văn hóa và không gian linh thiêng cho lễ hội. Qua đó, người dân và du khách có thêm cơ hội tìm hiểu mối liên hệ giữa lễ hội với đời sống tín ngưỡng của cộng đồng cư dân miền biển Đồ Sơn.

Ngay từ sáng sớm đã rất đông du khách đến tham gia Lễ hội. Ảnh Duy Mạnh

Kịch tính trên sới chọi

Sau nhiều năm gián đoạn, việc tổ chức trở lại vòng đấu loại là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2026.

Vòng đấu loại diễn ra từ ngày 14/7 đến 22/7 với 32 trâu tham gia, thi đấu theo thể thức loại trực tiếp để lựa chọn những “ông trâu” xuất sắc bước vào vòng chung kết.

Để được tham gia lễ hội, các “ông trâu” được tuyển chọn, chăm sóc và kiểm tra kỹ lưỡng. Ban Tổ chức chú trọng các tiêu chí về nguồn gốc, sức khỏe và điều kiện an toàn, đồng thời tiếp tục theo dõi tình trạng của trâu trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết.

Sau vòng đấu loại, 15 “ông trâu” giành quyền đi tiếp được kiểm tra, chăm sóc và chuẩn bị cho những cuộc tranh tài tại vòng chung kết.

Đúng 7 giờ 30 ngày 19/9, vòng chung kết Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 diễn ra tại sân vận động trung tâm phường Đồ Sơn theo thể thức loại trực tiếp.

Trận đấu đầu tiên giữa ông trâu số 24 và ông trâu số 01. Ảnh Duy Mạnh

Ngay từ trận đấu đầu tiên giữa ông trâu số 24 và ông trâu số 01, khán giả đã được chứng kiến những màn so tài đầy kịch tính, với những đòn đánh mạnh mẽ, quyết liệt của các ông trâu. Không khí trên sân vận động nhanh chóng trở nên sôi động, tiếng reo hò, cổ vũ của khán giả liên tục vang lên, tạo nên bầu không khí náo nhiệt và hấp dẫn.

Trên sới chọi, những pha áp sát, đối đầu cùng các miếng đánh mạnh mẽ tạo nên sức hấp dẫn riêng của lễ hội. Tại các trận đấu, sự giằng co, quyết liệt giữa những “ông trâu” khiến khán giả liên tục dõi theo từng diễn biến.

Trận tứ kết đầu tiên giữa ông trâu số 24 và ông trâu số 15 diễn ra hấp dẫn với những pha đối đầu mạnh mẽ. Ảnh Duy Mạnh

Đáng chú ý, trận tứ kết giữa ông trâu số 24 và ông trâu số 15 diễn ra hấp dẫn với những pha đối đầu mạnh mẽ. Đằng sau mỗi “ông trâu” là quá trình tuyển chọn, chăm sóc, nuôi dưỡng và chuẩn bị công phu của các chủ trâu.

Ông trâu số 15của chủ trâu Lê Bá Ngọc giành chức vô địch Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026.

Sau những cuộc tranh tài quyết liệt, trận chung kết giữa ông trâu số 15 và ông trâu số 21 trở thành tâm điểm được đông đảo người dân và du khách chờ đợi. Hai “ông trâu” liên tục có những pha đối đầu kịch tính, tạo nên không khí sôi động trên các khán đài.

Kết thúc trận đấu, ông trâu số 15 của chủ trâu Lê Bá Ngọc giành chức vô địch Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026.

Lan tỏa giá trị văn hóa vùng biển

Không chỉ là cuộc tranh tài giữa những “ông trâu”, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn còn thể hiện tinh thần thượng võ, sự gan dạ, sức mạnh và ý chí của cư dân vùng biển.

Qua thời gian, lễ hội đã trở thành một sinh hoạt văn hóa cộng đồng có sức lan tỏa, trong đó phần lễ và phần hội gắn kết chặt chẽ với nhau. Những nghi thức truyền thống tạo nên chiều sâu tín ngưỡng, trong khi các kháp đấu trên sới chọi mang đến không khí náo nhiệt, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Việc khôi phục vòng đấu loại trong năm 2026 cũng góp phần tái hiện đầy đủ hơn trình tự tổ chức của lễ hội truyền thống. Từ quá trình tuyển chọn, thi đấu vòng loại đến vòng chung kết, mỗi “ông trâu” đều trải qua quá trình chuẩn bị công phu, qua đó làm nổi bật vai trò của cộng đồng trong việc duy trì và trao truyền lễ hội.

Trong bối cảnh phát triển du lịch, Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn còn là một điểm nhấn văn hóa của Đồ Sơn nói riêng và Hải Phòng nói chung. Du khách đến với lễ hội không chỉ được chứng kiến những kháp đấu hấp dẫn mà còn có cơ hội khám phá hệ thống di tích, nghi lễ và đời sống văn hóa đặc trưng của cư dân vùng biển.

Từ những nghi lễ trang nghiêm tại các đền thờ đến không khí sôi động trên sới chọi, Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 tạo nên một bức tranh văn hóa giàu bản sắc, kết nối giữa truyền thống và đời sống hiện đại.

Việc duy trì các nghi lễ, khôi phục vòng đấu loại, tổ chức vòng chung kết và chú trọng công tác tuyển chọn, chăm sóc, kiểm tra trâu cho thấy nỗ lực của địa phương trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản, đồng thời tạo thêm sản phẩm văn hóa phục vụ người dân và du khách.

Với những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ, Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn tiếp tục là một điểm hẹn văn hóa đặc sắc của Hải Phòng, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của cộng đồng và quảng bá hình ảnh vùng đất Đồ Sơn đến đông đảo du khách.