Đặc sắc không gian văn hóa các dân tộc tại Sơn La
Trong 2 ngày 23–24/11, tại Quảng trường Tây Bắc, Không gian văn hóa các dân tộc tỉnh Sơn La trở thành điểm hẹn hấp dẫn trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc Sơn La năm 2026.
Tiếng khèn, tiếng trống, nhịp chày đâm đuống hòa quyện cùng sắc màu trang phục truyền thống, những sản phẩm thủ công và hương vị ẩm thực đặc trưng, tạo nên không gian văn hóa đa sắc màu, hấp dẫn người dân và du khách. Mỗi hoạt động, từ vòng xòe đoàn kết đến các nghề thủ công truyền thống, đều góp phần tái hiện sinh động đời sống, phong tục và bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Với chủ đề “Ngôi nhà Đại đoàn kết”, không gian được bố trí thành 13 khu trưng bày, gồm 12 gian đại diện cho 12 dân tộc anh em và một gian trưng bày chung. Các gian được sắp xếp theo hình tròn, lấy cảm hứng từ vòng xòe đoàn kết, biểu tượng cho sự gắn bó, hòa hợp giữa cộng đồng các dân tộc Sơn La.
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/dac-sac-khong-gian-van-hoa-cac-dan-toc-tai-son-la.html