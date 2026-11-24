Tiếng khèn, tiếng trống, nhịp chày đâm đuống hòa quyện cùng sắc màu trang phục truyền thống, những sản phẩm thủ công và hương vị ẩm thực đặc trưng, tạo nên không gian văn hóa đa sắc màu, hấp dẫn người dân và du khách. Mỗi hoạt động, từ vòng xòe đoàn kết đến các nghề thủ công truyền thống, đều góp phần tái hiện sinh động đời sống, phong tục và bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.

Nhảy sạp dân tộc Mường (Ảnh: PV).

Với chủ đề “Ngôi nhà Đại đoàn kết”, không gian được bố trí thành 13 khu trưng bày, gồm 12 gian đại diện cho 12 dân tộc anh em và một gian trưng bày chung. Các gian được sắp xếp theo hình tròn, lấy cảm hứng từ vòng xòe đoàn kết, biểu tượng cho sự gắn bó, hòa hợp giữa cộng đồng các dân tộc Sơn La.

Du khách trải nghiệm nghề thủ công đan lát và dệt vải, thêu khăn piêu... một nét văn hóa truyền thống lâu đời, gắn liền với đời sống sinh hoạt của người Thái (Ảnh: PV).

Múa Lăm Vông của dân tộc Lào (Ảnh: PV).

Người phụ nữ dân tộc Dao trong trang phục truyền thống (Ảnh: PV).

Những chàng trai dân tộc Mông luôn giữ gìn điệu khèn truyền thống của dân tộc (Ảnh: PV).

Trải nghiệm hoạt động đâm đuống của dân tộc Mường. Từ chiếc cối gỗ quen thuộc trong công việc giã gạo, đồng bào Mường đã tạo nên những nhịp điệu độc đáo (Ảnh: PV).

Nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc các dân tộc được tái hiện tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc Sơn La năm 2026 (Ảnh: PV).

Không gian văn hóa dân tộc Mông (Ảnh: PV).

Trải nghiệm văn hóa dệt vải của đồng bào dân tộc Thái tỉnh Sơn La(Ảnh: PV).

Tái hiện nghi lễ Tết Mừng cơm mới của đồng bào dân tộc Lào (Ảnh: PV).

Người phụ nữ dân tộc Khơ Mú với điệu múa au eo đặc sắc (Ảnh: PV).

Không gian văn hóa các dân tộc tỉnh Sơn La không chỉ là nơi hội tụ, tôn vinh những giá trị truyền thống mà còn là cầu nối đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh con người, văn hóa Sơn La, khơi dậy ý thức gìn giữ bản sắc và phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch địa phương (Ảnh: PV).