Đặc sắc không gian nhà văn hóa truyền thống dân tộc Dao

Bà con người Dao ở Suối Tút biểu diễn văn nghệ trong ngày khánh thành nhà văn hóa truyền thống.

Thôn Suối Tút, xã Quang Chiểu là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Dao với nhiều nét văn hóa được gìn giữ qua các thế hệ, từ tiếng nói, trang phục đến phong tục, tập quán và sinh hoạt văn hóa dân gian. Tuy nhiên, trước đây, người dân chưa có không gian sinh hoạt chung phù hợp để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu cộng đồng và truyền dạy những giá trị truyền thống.

Từ nhu cầu thực tế đó, Nhà văn hóa truyền thống dân tộc Dao thôn Suối Tút được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng. Tại đây, những bộ trang phục, công cụ sản xuất, đồ dùng sinh hoạt cùng nhiều hiện vật gắn với đời sống của người Dao được sưu tầm, trưng bày, góp phần tái hiện những nét sinh hoạt văn hóa của cộng đồng.

Khu nhà văn hóa truyền thống được xây dựng kiên cố.

Vui mừng khi thôn có nhà văn hóa truyền thống, ông Tặng Văn Lại, thôn Suối Tút, chia sẻ: “Trước đây, bà con chưa có nơi để cùng nhau sinh hoạt, giới thiệu những nét văn hóa của dân tộc mình. Nay có nhà văn hóa truyền thống, chúng tôi rất phấn khởi. Đây sẽ là nơi để người lớn tuổi kể lại phong tục, tập quán cho con cháu hiểu hơn về nguồn cội, biết trân trọng và gìn giữ những nét đẹp của dân tộc Dao”.

Theo ông Triệu Minh Xiết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Chiểu, cùng với việc xây dựng nhà truyền thống, địa phương đã tiến hành sưu tầm, trưng bày các hiện vật, trang phục, công cụ sản xuất, đồ dùng sinh hoạt và bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể gắn với đời sống của người Dao. Qua đó, từng bước hình thành không gian lưu giữ, giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng.

Kể từ khi đi vào vận hành, nhà văn hóa truyền thống trở thành điểm tham quan của nhiều du khách khi đến địa phương.

Không chỉ là không gian trưng bày, giới thiệu văn hóa người Dao vùng biên xứ Thanh, nhà truyền thống còn là nơi người dân gặp gỡ, giao lưu, thực hành các sinh hoạt văn hóa. Đây cũng là điều kiện để những người am hiểu phong tục, tập quán, các nghệ nhân trong thôn bản có thêm cơ hội truyền dạy tiếng nói, điệu múa, trò chơi, trò diễn và những giá trị văn hóa của dân tộc cho thế hệ trẻ.

Với người Dao ở Suối Tút, nhà truyền thống không chỉ có ý nghĩa trong việc bảo tồn bản sắc mà còn mở ra hướng khai thác những giá trị văn hóa bản địa phục vụ phát triển du lịch cộng đồng.

Theo định hướng của địa phương, việc lưu giữ hiện vật, trang phục, giới thiệu phong tục, tập quán và các sinh hoạt văn hóa của người Dao sẽ trở thành điểm nhấn trong hành trình khám phá vùng đất Quang Chiểu.

Để hướng đi này phát huy hiệu quả, theo ông Triệu Minh Xiết, điều quan trọng trước hết vẫn là duy trì các hoạt động văn hóa, khuyến khích người dân, nhất là thế hệ trẻ, tham gia gìn giữ và thực hành những giá trị truyền thống. Bởi sức sống của nhà văn hóa không chỉ nằm ở những hiện vật được trưng bày, mà còn ở việc bản sắc dân tộc tiếp tục được gìn giữ trong đời sống thường ngày.

Một số hình ảnh về hiện vật được trưng bày tại nhà văn hóa truyền thống: