Đặc sắc không gian 'Ẩm thực Gia Lai hội tụ' năm 2026

"Ẩm thực Gia Lai hội tụ" là nơi giới thiệu những món ăn đặc trưng của Gia Lai và nhiều vùng miền trong cả nước. Trong đó, Gia Lai có 13 gian hàng, với các món ăn đặc trưng của núi rừng và biển cả như: cơm lam gà nướng, lá mì xào cà đắng, bánh ít, rượu Bàu Đá, cá ngừ đại dương sashimi, bún cá ngừ...

Nhiều hoạt động đặc sắc đang diễn ra tại Festival cồng chiêng – Tuần lễ hoa Dã quỳ – Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026.

Bên cạnh đó, 18 gian hàng đến từ các tỉnh, thành phố giới thiệu nhiều đặc sản địa phương như: gỏi lá Kon Tum, bún mắm miền Tây, bún bò Huế, chả mực Hải Phòng, nem chua Thanh Hóa, chả cá và các loại hải sản chế biến ăn liền, gà hầm sâm, thịt nướng lá chuối, thịt bò-heo gác bếp…

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai Đỗ Thị Diệu Hạnh nhấn mạnh, ẩm thực là cầu nối văn hóa đặc sắc, giúp du khách khám phá, cảm nhận và thêm yêu vùng đất Gia Lai. Sự giao thoa giữa hương vị núi rừng Tây Nguyên và nét tinh tế của ẩm thực miền biển không chỉ làm phong phú bản sắc ẩm thực địa phương mà còn tạo nên những trải nghiệm độc đáo, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.

Thông qua không gian "Ẩm thực Gia Lai hội tụ" năm 2026, tỉnh Gia Lai hướng đến xây dựng, quảng bá thương hiệu ẩm thực trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng. Tsưng cường kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp, nghệ nhân và những người làm nghề ẩm thực. Tại cơ hội giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ đặc sản địa phương và phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm có giá trị gia tăng cao.

Sự kiện là dịp để người dân và du khách khám phá nét đặc sắc của ẩm thực các vùng miền, tìm hiểu giá trị văn hóa, truyền thống gắn với từng món ăn, góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai là điểm đến an toàn, hấp dẫn và giàu bản sắc.

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu và du khách theo dõi hoạt động quảng diễn ẩm thực của các đầu bếp và tham quan, trải nghiệm không gian ẩm thực, thưởng thức các món ăn đặc trưng.

Không gian "Ẩm thực Gia Lai hội tụ" diễn ra từ ngày 6-8/11 sẽ mang lại những trải nghiệm độc đáo, thú vị, đậm đà bản sắc khi người dân và du khách về với Gia Lai trong tuần lễ Festivai Cồng chiêng 2026.