Đặc sắc hoạt động hướng tới Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương

Điểm nhấn của chương trình là 20 tiết mục nghệ thuật dân ca, dân vũ truyền thống tại sân khấu trung tâm (đối diện Sở Xây dựng). Các tiết mục do nghệ sĩ và cộng tác viên Trung tâm Văn hoá tỉnh biểu diễn, ca ngợi quê hương đất nước đổi mới cùng truyền thống anh hùng, trung hậu, đảm đang của phụ nữ Việt Nam.

Tiết mục dân ca do các tuyên truyền viên, cộng tác viên Trung tâm Văn hoá tỉnh biểu diễn tại Không gian văn hoá đường Hùng Vương

Bên cạnh sân khấu chính, dọc tuyến phố đi bộ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật cộng đồng phong phú như: trình diễn múa chầu, hát then - đàn tính, hát sli, lượn, nhảy dân vũ, nhảy hiện đại và khiêu vũ thể thao, biểu diễn múa lân truyền thống và các trò chơi dân gian như ô ăn quan, nhảy sạp, nhảy dây...

Đặc biệt, khu vực trước cổng Bảo tàng tỉnh sẽ diễn ra Giải cờ tướng “Kỳ đài Lạng Sơn” lần thứ VII. Các nội dung thi đấu diễn ra sôi nổi gồm kỳ đài Super, A1, Cờ úp, Cao niên, A2, U14 và trận đấu cờ tưởng (cờ mù) giữa các kỳ thủ, tạo nên màn so tài hấp dẫn kết hợp giữa kinh nghiệm, sức trẻ và bản lĩnh của người yêu cờ xứ Lạng.

Người dân trải nghiệm các gian trưng bày sản phẩm truyền thống tại Không gian văn hoá đường Hùng vương

Song song với đó, người dân, du khách cũng được trải nghiệm khu vực trưng bày các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, ẩm thực đường phố và đồ lưu niệm của vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn. Khu vực trải nghiệm còn bổ sung các hoạt động lảy cỏ, kéo co, đẩy gậy, múa sạp, đốt lửa trại và giáo dục di sản địa chất, kết hợp chiếu phim hoạt hình, phim điện ảnh.

Sức hút từ mô hình Không gian văn hóa đường Hùng Vương tiếp tục khẳng định hiệu quả rõ nét, không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần của Nhân dân mà còn trở thành điểm sáng văn hóa tiêu biểu, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế đêm của xứ Lạng.