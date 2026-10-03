Đặc sắc hoạt động hướng tới Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương
Tối 3/10, tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương (phường Lương Văn Tri) sẽ tiếp tục diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc hướng tới kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10). Không gian văn hóa tuần này sẽ dành nhiều tiết mục ý nghĩa tôn vinh vẻ đẹp, sự đóng góp to lớn của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.
Điểm nhấn của chương trình là 20 tiết mục nghệ thuật dân ca, dân vũ truyền thống tại sân khấu trung tâm (đối diện Sở Xây dựng). Các tiết mục do nghệ sĩ và cộng tác viên Trung tâm Văn hoá tỉnh biểu diễn, ca ngợi quê hương đất nước đổi mới cùng truyền thống anh hùng, trung hậu, đảm đang của phụ nữ Việt Nam.
Bên cạnh sân khấu chính, dọc tuyến phố đi bộ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật cộng đồng phong phú như: trình diễn múa chầu, hát then - đàn tính, hát sli, lượn, nhảy dân vũ, nhảy hiện đại và khiêu vũ thể thao, biểu diễn múa lân truyền thống và các trò chơi dân gian như ô ăn quan, nhảy sạp, nhảy dây...
Đặc biệt, khu vực trước cổng Bảo tàng tỉnh sẽ diễn ra Giải cờ tướng “Kỳ đài Lạng Sơn” lần thứ VII. Các nội dung thi đấu diễn ra sôi nổi gồm kỳ đài Super, A1, Cờ úp, Cao niên, A2, U14 và trận đấu cờ tưởng (cờ mù) giữa các kỳ thủ, tạo nên màn so tài hấp dẫn kết hợp giữa kinh nghiệm, sức trẻ và bản lĩnh của người yêu cờ xứ Lạng.
Song song với đó, người dân, du khách cũng được trải nghiệm khu vực trưng bày các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, ẩm thực đường phố và đồ lưu niệm của vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn. Khu vực trải nghiệm còn bổ sung các hoạt động lảy cỏ, kéo co, đẩy gậy, múa sạp, đốt lửa trại và giáo dục di sản địa chất, kết hợp chiếu phim hoạt hình, phim điện ảnh.
Sức hút từ mô hình Không gian văn hóa đường Hùng Vương tiếp tục khẳng định hiệu quả rõ nét, không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần của Nhân dân mà còn trở thành điểm sáng văn hóa tiêu biểu, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế đêm của xứ Lạng.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/dac-sac-hoat-dong-huong-toi-ngay-phu-nu-viet-nam-20-10-tai-khong-gian-van-hoa-duong-hung-vuong-5105922.html