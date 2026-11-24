Các em nhỏ hào hứng tham gia trải nghiệm hoạt động in tranh khắc gỗ trên giấy dó tại Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Sáng 24/11, khuôn viên Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng đón dòng người tham quan đông hơn thường lệ.

Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 – 24/11/2026), đơn vị mở cửa miễn phí vé hoàn toàn cho công chúng.

Chính sách miễn vé trong ngày 24/11 cũng được áp dụng đồng loạt tại Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

Tà áo dài giữa không gian Champa

Giữa các phòng trưng bày cổ vật đá sa thạch, nhiều bạn trẻ chủ động diện áo dài truyền thống để lưu lại khoảnh khắc trong ngày lễ đặc biệt.

Sinh viên Nguyễn Vũ Uyên Nhi (Trường Đại học Sư phạm) chọn đến bảo tàng ngay trong buổi sáng sau khi biết tin mở cửa tự do.

Chị Nguyễn Vũ Uyên Nhi (Trường Đại học Sư phạm) trải nghiệm quy trình in tranh khắc gỗ trên giấy dó. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nguyễn Vũ Uyên Nhi chia sẻ: "Hôm nay là Ngày Văn hóa Việt Nam nên mình muốn mặc một bộ áo dài đậm chất văn hóa Việt Nam để đi tham quan bảo tàng. Lúc đầu mình không biết ở đây có hoạt động, chỉ dự định đi tham quan thôi, nhưng khi tới nơi thấy rất thú vị và vui nên mình tham gia ngay."

Cùng hòa vào không khí sáng 24/11, chị Võ Thị Nhất (người dân Thành phố Đà Nẵng) đưa cả gia đình đến tham quan bảo tàng. Gia đình chị dành nhiều thời gian dừng chân tại khu vực sân vườn để các thành viên cùng tìm hiểu di sản.

Chị Võ Thị Nhất bày tỏ niềm vui trước cách tổ chức gần gũi của bảo tàng trong ngày lễ năm nay. Theo chị, việc bảo tàng bố trí thêm hoạt động trải nghiệm thực tế giúp chuyến đi của cả gia đình thêm phần sinh động.

Theo thống kê sơ bộ từ ban quản lý, chính sách miễn phí vé kết hợp các chương trình tương tác đã tạo lực hút rõ rệt.

Ông Hồ Văn Duy, Phó Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, cho biết lượng khách trong ngày 24/11 dự kiến tăng hơn 30% so với ngày thường, đạt khoảng 700 đến 800 lượt.

Bảo tàng điêu khắc Chăm thành phố Đà Nẵng trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan trong ngày văn hóa Việt Nam 24/11/2026. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Chạm tay vào tranh khắc gỗ

Điểm dừng chân thu hút đông người dân nhất trong hai ngày 23 và 24/11 là không gian in tranh khắc gỗ trên giấy dó đặt tại sân vườn bảo tàng.

Tại đây, công chúng được hướng dẫn tiếp cận quy trình in ấn thủ công truyền thống kết hợp các họa tiết đặc trưng của nghệ thuật Champa.

Trong kỹ thuật in mộc bản Việt Nam, giấy dó thủ công làm từ vỏ cây dó có độ dai, xốp và khả năng thấm hút mực tự nhiên. Người tham gia quét lớp màu lên bản ván gỗ đã chạm khắc nổi, đặt tờ giấy dó lên trên rồi dùng xơ mướp xoa đều tay ở mặt sau để mực ăn sâu vào từng thớ giấy.

Sự tỉ mỉ của từng thao tác xoa mực và nhấc giấy khiến nhiều bạn trẻ thích thú chờ đợi thành phẩm của mình. Cấu trúc sợi tự nhiên của giấy dó tạo nên độ loang nhẹ ở viền nét khắc, mang lại vẻ đẹp mộc mạc cho các họa tiết cổ.

Hoạt động in tranh khắc gỗ trên giấy dó thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Cầm trên tay bức tranh vừa hoàn thiện, Nguyễn Vũ Uyên Nhi cho biết: "In trên giấy dó là một loại hình nghệ thuật rất Việt Nam, cộng với bộ áo dài mình đang mặc nên mình cảm thấy rất tự hào và muốn tự tay làm một món quà đẹp để mang về."

Cách tiếp cận này giúp người tham quan chuyển từ trạng thái đứng xem thụ động sang trực tiếp tương tác với di sản. Mỗi bản in mang về trở thành một vật lưu niệm cụ thể, kéo gần khoảng cách giữa cổ vật hàng trăm năm tuổi với đời sống đương đại.

Giữ nhịp di sản sau ngày lễ

Thực tế cho thấy chính sách miễn phí vé vào cửa là cú hích hiệu quả để đưa người dân địa phương quay lại bảo tàng trong dịp lễ. Tuy nhiên, bài toán đặt ra với các thiết chế văn hóa là duy trì sức hút công chúng bền vững khi quay về lịch hoạt động thường ngày.

Ông Hồ Văn Duy, Phó Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, chia sẻ: "Chính sách miễn phí vé giúp người dân và du khách tìm hiểu sâu hơn về văn hóa Chăm tại Đà Nẵng. Không chỉ trong ngày 24/11, bảo tàng mong muốn hoạt động này sẽ thu hút thêm công chúng quay lại, từ đó nuôi dưỡng tình yêu và lan tỏa nghệ thuật điêu khắc Champa."

Khu trưng bày lịch sử văn hóa Chămpa độc đáo đã thu hút nhiều em nhỏ hứng khởi check-in. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Bảo tàng Điêu khắc Chăm triển khai chuỗi sự kiện kéo dài từ ngày 18 đến 30/11/2026. Bên cạnh hoạt động in tranh giấy dó, đơn vị tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật "Sắc màu văn hóa các dân tộc thành phố Đà Nẵng" giới thiệu 70 tác phẩm của 33 tác giả, phản ánh đời sống và phong tục của đồng bào Cơ Tu, Chăm, Cor, Ca Dong, M'Nông, Mường.

Ngoài không gian trưng bày, bảo tàng còn phối hợp với nhóm Urban Sketchers và Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng mở tour chuyên đề "Bảo tàng và di sản qua nét vẽ ký họa", kết hợp biểu diễn trống Handpan ngay trong khuôn viên. Chuỗi hoạt động đa dạng này mở ra hướng đi thực chất để Bảo tàng Điêu khắc Chăm trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc của người dân và du khách đến với thành phố bên sông Hàn./.