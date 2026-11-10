Đặc sắc giao lưu thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ tại đền Chợ Củi

Sáng 10/11, UBND xã Nghi Xuân phối hợp Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn di sản Văn hóa Quốc gia tổ chức chương trình giao lưu thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tại đền Chợ Củi nhân dịp lễ giỗ Quan Hoàng Mười.

Giao lưu thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ nằm trong chuỗi hoạt động dịp lễ giỗ Quan Hoàng Mười tại đền Chợ Củi năm 2026. Tham gia giao lưu lần này có 26 nghệ nhân, thanh đồng, đồng thầy, các nhà hoạt động tâm linh.

Các nghệ nhân và thanh đồng thực hiện những giá đồng được chuẩn bị công phu, thể hiện trình độ, sự am hiểu và tinh thần trân trọng đối với di sản. Trong ảnh: Nghệ nhân ưu tú Hoàng Lương Nguyên thực hành giá đồng ông Hoàng Mười.

Đây còn là dịp để người dân và du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp nghệ thuật được kết hợp độc đáo giữa diễn xướng, hát văn, múa thiêng và trang phục truyền thống; thể hiện chiều sâu tín ngưỡng và bản sắc văn hoá Việt Nam.

Chương trình giao lưu diễn ra từ ngày 10-12/11, là dịp để các nghệ nhân, thanh đồng, đạo quan giao lưu, thực hành, giới thiệu những giá trị cốt lõi của tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đến với Nhân dân, du khách thập phương. Trong ảnh: Nghệ nhân dân gian Trịnh Văn Ngọc - Thủ nhang đồng đền Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi (xã Đức Quang) giá chầu Quan Hoàng Mười.