Gian hàng phở vịt quay Nguyên Sinh tại Festival

Tham gia sự kiện có 10 gian hàng phở vịt đến từ các thương hiệu, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống như: phở vịt quay Hồng Xiêm, Diệu Hương, Nhung, Ông Phừng... cùng nhiều gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương.

Gian hàng phở vịt Nhung tại Festival

Đến với không gian trải nghiệm, đông đảo Nhân dân và du khách được trực tiếp tìm hiểu nét độc đáo trong nghệ thuật chế biến món phở vịt quay truyền thống; thưởng thức hương vị đặc sản thông qua các khẩu phần dùng thử ngay tại gian hàng. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức đã bố trí khu vực ăn uống riêng biệt, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm phục vụ nhu cầu thưởng thức tại chỗ của thực khách; đồng thời phát hành nhiều phiếu ưu đãi khuyến khích du khách trải nghiệm dịch vụ ẩm thực tại các gian hàng.

Phở vịt quay nóng hổi phục vụ Nhân dân và du khách

Người dân thưởng thức món phở vịt tại Festival

Thông qua hoạt động nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ẩm thực đặc sắc của cộng đồng các dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Qua đó, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh giao lưu, kết nối, đẩy mạnh quảng bá thương hiệu phở vịt Lạng Sơn cũng như các sản phẩm OCOP địa phương đến với du khách trong và ngoài tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

Các sản phẩm OCOP được bày tại các gian phở vịt

Các gian hàng sẽ mở cửa từ 7h30 đến 16h00 hằng ngày (từ 21/11 đến hết 24/11) để phục vụ Nhân dân và du khách.