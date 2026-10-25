Đặc sắc đêm nhạc “Nhớ mùa thu xứ Lạng”

Dự đêm nhạc có đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Các đại biểu tham dự đêm nhạc

Các đại biểu tham dự đêm nhạc

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ, nghệ sĩ như: Bùi Lê Mận (Giải Nhất Tiếng hát Sao Mai phong cách dân gian năm 2009); Vũ Thắng Lợi (Giải Nhì Tiếng hát Sao Mai phong cách thính phòng năm 2011); ca sĩ Anh Thư cùng ban nhạc Hà Nội.

Tiết mục "Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác" do ca sĩ Bùi Lê Mận thể hiện tại Không gian văn hoá đường Hùng Vương

Chương trình gồm 15 tiết mục ấn tượng, hấp dẫn. Với giọng hát truyền cảm và nội lực, các ca sĩ đã mang tới đêm nhạc những giai điệu giàu cảm xúc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước và vẻ đẹp con người Việt Nam.

Tiết mục "Hoa sim biên giới" do ca sĩ Vũ Thắng Lợi thể hiện tại Không gian văn hoá đường Hùng Vương

Đặc biệt, phần giao lưu giữa giọng ca của các nghệ sĩ, ca sĩ với khán giả đã tạo nên không khí sôi nổi, hấp dẫn, để lại ấn tượng trong lòng khán giả.

Tiết mục "Chiếc khăn piêu" do ca sĩ Anh Thư thể hiện tại Không gian văn hoá đường Hùng Vương

Cùng với đêm nhạc tại sân khấu chính, tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, giải trí và trải nghiệm dành cho Nhân dân, du khách như: thi đấu cờ tướng, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm OCOP, biểu diễn hát then - đàn tính, nhảy hiện đại và tổ chức trò chơi dân gian.

Người dân và du khách còn được trực tiếp trải nghiệm làm bánh ngải, bánh dày ngũ sắc, bánh trôi, viết thư pháp và giao lưu lày cỏ.

Ca sĩ Bùi Lê Mận giao lưu cùng khán giả tại Không gian văn hoá đường Hùng Vương

Thông qua các hoạt động, chương trình góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân; đồng thời quảng bá, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, tạo điểm nhấn cho Không gian văn hóa đường Hùng Vương và góp phần thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

Người dân theo dõi tiết mục múa lân, sư tại Không gian văn hoá đường Hùng Vương

Người dân trải nghiệm công đoạn làm bánh ngải tại Không gian văn hoá đường Hùng Vương