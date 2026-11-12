Đặc sắc đêm nghệ thuật 'Tinh Hoa Giao Hội' của sinh viên Cần Thơ

Ngày 12.11, Trường Đại học Nam Cần Thơ cho biết các sinh viên của trường vừa tổ chức chương trình nghệ thuật “Tinh Hoa Giao Hội”, với nhiều tiết mục ca múa, trình diễn áo dài, hoạt cảnh sân khấu mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Tinh Hoa Giao Hội” do tập thể sinh viên lớp DH23DPT02, Trường Đại học Nam Cần Thơ thực hiện

Theo đó, với thông điệp "Giao hội sắc Việt - Lan tỏa tinh hoa", chương trình mong muốn lan tỏa niềm tự hào dân tộc, khơi dậy ý thức trân trọng và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ.

Lấy cảm hứng từ hành trình Việt Nam qua ba miền, chương trình kết nối các làng nghề, nghệ thuật dân gian và nếp sống đặc trưng thông qua âm nhạc, múa, trình diễn áo dài, cùng hoạt cảnh sân khấu.

Mỗi tiết mục không chỉ tái hiện nét đẹp, mà còn góp phần khắc họa đời sống lao động, tinh thần cộng đồng và sự tiếp nối những giá trị truyền thống trong đời sống hiện đại.

Tiết mục trình diễn áo dài lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ, tạo nên sự kết nối giữa nghệ thuật truyền thống và phong cách biểu đạt đương đại

Hành trình mở đầu từ miền Bắc, nơi những giá trị văn hóa được gợi lên qua tiếng trống Đọi Tam, âm vang gắn với không khí hội làng và tinh thần cộng đồng. Vẻ đẹp mềm mại của lụa Vạn Phúc được thể hiện qua phần múa lụa, kết hợp cùng nét duyên dáng của thiếu nữ. Đặc biệt, phần trình diễn áo dài lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ, tạo sự kết nối giữa nghệ thuật truyền thống và trình diễn đương đại.

Tiết mục thể hiện chiều sâu văn hóa cố đô Huế và đời sống lao động của cư dân miền biển

Tiếp nối là miền Trung, với không gian văn hóa cố đô Huế và đời sống làng chài Cảnh Dương. Ca Huế trên sông Hương gợi nên nét trầm tư, sâu lắng của vùng đất cố đô qua lời ca, tiếng đàn. Trong khi đó, hoạt cảnh làng chài Cảnh Dương khắc họa đời sống lao động gắn với nghề đánh bắt cá, thể hiện sự cần cù, bền bỉ, sự gắn bó giữa con người với biển cả.

Tái hiện nét đẹp lao động của làng nghề dệt chiếu Định Yên nổi tiếng ở xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Đến với miền Nam, chương trình đưa khán giả trở về vùng sông nước qua nghề dệt chiếu Định Yên, hoạt cảnh đám cưới miền Tây xưa và chợ nổi Cái Răng.

Nghề dệt chiếu Định Yên được tái hiện qua hình ảnh những sợi lác và các công đoạn lao động tạo nên những chiếc chiếu gắn bó với đời sống người dân. Hoạt cảnh đám cưới miền Tây xưa mang đến những nét đẹp trong phong tục, tình thân và lời chúc phúc.

Hoạt cảnh đám cưới miền Tây xưa

Đặc biệt, hình ảnh chợ nổi Cái Răng gợi lên nhịp sống thương hồ nhộn nhịp, cùng nét văn hóa ẩm thực và sự giao thoa văn hóa đặc trưng của vùng sông nước Tây Nam Bộ.

Thông qua hình ảnh chợ nổi Cái Răng, chương trình góp phần giới thiệu, quảng bá nét đẹp văn hóa sông nước Cần Thơ, lan tỏa hình ảnh Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ lần thứ II năm 2026, dự kiến diễn ra vào tháng 12.2026.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Tạc, Trưởng khoa Kinh tế, Trường Đại học Nam Cần Thơ phát biểu

Tiến sĩ Nguyễn Văn Tạc, Trưởng khoa Kinh tế, Trường Đại học Nam Cần Thơ nhận xét, đêm diễn không chỉ là sân chơi nghệ thuật, mà còn là bài kiểm tra thực tế sinh động nhất. Tại đây, các sinh viên chứng minh khả năng chuyển hóa kiến thức chuyên ngành trên giảng đường thành năng lực tổ chức sự kiện, tư duy sáng tạo nội dung, kỹ năng làm việc nhóm và nghệ thuật kết nối cộng đồng.

Lựa chọn chủ đề “Tinh Hoa Giao Hội”, các em đã kiến tạo một không gian giao thoa đầy cảm hứng giữa chiều sâu văn hóa truyền thống và ngôn ngữ sáng tạo của người làm truyền thông trẻ.

Đạo diễn - Diễn viên Hoàng Mập giao lưu tại chương trình

Mỗi tiết mục được trình diễn đều là kết quả của quá trình tìm tòi, học hỏi và lao động nghệ thuật nghiêm túc. Qua đó, các em không chỉ thể hiện góc nhìn mới mẻ đối với di sản văn hóa dân tộc, mà còn thể hiện vai trò của những sinh viên đam mê nghệ thuật, góp phần lan tỏa và giữ gìn bản sắc văn hóa trong đời sống hiện đại.