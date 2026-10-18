Đặc sắc đêm giao lưu văn nghệ “Lạng Sơn vang mãi bản hùng ca – Kỳ Lừa vững bước tương lai”

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kỳ Lừa; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, khối phố cùng các diễn viên quần chúng, nghệ nhân và Nhân dân trên địa bàn.

Các đại biểu dự chương trình giao lưu văn nghệ

Chương trình nghệ thuật diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hùng với 15 tiết mục ca, múa, nhạc được dàn dựng công phu, do các hạt nhân văn nghệ đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học, các khối dân cư và câu lạc bộ (CLB) văn nghệ quần chúng trên địa bàn phường thể hiện.

Lãnh đạo UBND phường kỳ lừa phát biểu ôn lại kỷ niệm 76 năm Ngày giải phóng Lạng Sơn (17/10/1950 - 17/10/2026)

Nội dung các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và tái hiện truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường của quân và dân xứ Lạng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Lãnh đạo Đảng uỷ, UBND phường Kỳ Lừa trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia chương trình giao lưu văn nghệ

Bên cạnh đó, các màn biểu diễn dân ca, nhảy dân vũ và những bài hát ca ngợi nhịp sống mới tại phường Kỳ Lừa đã khắc họa đậm nét bản sắc văn hóa dân tộc, tinh thần đoàn kết cùng những bước chuyển mình phát triển của địa phương.

Tiết mục hát múa "Khúc quân hành xứ Lạng" do thành viên CLB văn nghệ khối 2, phường Kỳ Lừa biểu diễn

Chương trình là hoạt động văn hóa thiết thực, không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi và thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân, khơi dậy lòng tự hào truyền thống và động viên các tầng lớp Nhân dân thi đua xây dựng quê hương xứ Lạng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tiết mục múa "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người" do thành viên CLB văn nghệ khối 7, phường Kỳ Lừa biểu diễn

Tiết mục "Câu then dâng Đảng" do các thành viên CLB Đàn và hát dân ca phường Kỳ Lừa biểu diễn