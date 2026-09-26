Đặc sắc chương trình Trung thu “Hải trình ánh trăng” tại phường Đông Hải

Tối 26-9, tại Quảng trường 16 tháng 4 (phường Đông Hải), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa tổ chức chương trình Trung thu năm 2026 với chủ đề “Hải trình ánh trăng”.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa và đơn vị đồng hành trao quà cho thiếu nhi.

Điểm nhấn của chương trình là không gian trang trí mang đậm dấu ấn biển với đèn ông sao cỡ lớn và hình các sinh vật biển đặc trưng của Khánh Hòa. Trong đó, chim yến giữ vai trò dẫn đường, kết nối hành trình tứ vịnh; các hình ảnh cá heo, cá mao tiên, rùa biển, cá voi, cá ngựa gợi nhắc đến những vùng biển nổi tiếng của tỉnh như: Nha Trang, Cam Ranh, Vân Phong và Vĩnh Hy. Cùng với cách bài trí sân khấu, âm thanh, ánh sáng, các yếu tố này tạo nên một đêm hội lung linh, rộn ràng, thu hút đông đảo thiếu nhi cùng gia đình đến vui hội.

Tại chương trình, người dân và thiếu nhi được tham gia rước đèn cùng nhân vật chị Hằng, chú Cuội; giao lưu, tham gia các trò chơi dân gian, hội chơi bài chòi, thưởng thức các tiết mục văn nghệ và múa lân… Trước đó, trong buổi chiều, các em được tham gia hội thi trang trí lồng đèn và chơi các trò chơi dân gian.

Dịp này, Ban tổ chức trao 100 phần quà gồm bánh kẹo, lồng đèn, sữa, vở… cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn thuộc các phường: Đông Hải, Phan Rang, Bảo An, Đô Vinh và Ninh Chử, góp phần động viên, tiếp thêm niềm vui để các em đón một mùa Trung thu ý nghĩa.

Chương trình kết nối những nét đẹp truyền thống của Tết Trung thu Việt Nam với hình ảnh biển đảo, văn hóa và vùng đất Khánh Hòa, mang đến một đêm hội trăng rằm đặc sắc, tạo không gian vui chơi, giao lưu cho thiếu nhi, người dân và du khách.

Dưới đây là những hình ảnh từ chương trình:

Hội thi trang trí lồng đèn thu hút nhiều thiếu nhi tham gia.

Các em thiếu nhi trưng bày những chiếc lồng đèn do mình trang trí để Ban tổ chức chấm, trao giải.

Các em thiếu nhi hào hứng tham gia trò chơi nhảy bao bố...

... và chuẩn bị đội hình tham gia hoạt động rước đèn Trung thu.

Chương trình mang đến nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, hấp dẫn.